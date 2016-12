Résumé

Le numérique vient perturber les limites physiques et temporelles du livre. Livres numériques, livres interactifs, livres modulaires et modulables, récits en construction, blogs littéraires, journaux littéraires en ligne, ouvrages réactualisés en temps réel... Ces formes nouvelles interrogent le concept même d’œuvre aboutie et close. Mais qu’est-ce que l’aboutissement et la clôture d’une œuvre ? Le numérique nous entraîne-t-il vers un monde de flux continu où la notion même d’œuvre risquerait de ne plus trouver de sens économique et culturel ?