Annonce

Intervenants

Table ronde débat avec

Zoraida Carandel l , spécialiste de littérature espagnole contemporaine,

, spécialiste de littérature espagnole contemporaine, Jean François Carcelen , professeur de littérature espagnole contemporaine, spécialiste de flamenco,

, professeur de littérature espagnole contemporaine, spécialiste de flamenco, Serge Salaün , spécialiste de l’histoire culturelle espagnole contemporaine.

, spécialiste de l’histoire culturelle espagnole contemporaine. Animée par Jordi Batallé, journaliste à RFI

Cette table ronde propose de s’interroger sur les multiples facettes qui composent l’œuvre et la vie de Federico Garciá Lorca : poète, dramaturge, directeur du théâtre itinérant la Barraca, fervent défenseur du Cante Rondo et intellectuel épris de justice sociale. À l'aune de son parcours, que peut signifier la notion d’engagement, personnel ou littéraire, dans le contexte culturel, historique et politique de l’Espagne des années 1930 ?

Informations pratiques

Entrée libre sur réservation - Informations & réservations au 01 58 71 01 01 - www.festival-idf.fr