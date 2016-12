Résumé

Le séminaire s'inscrit dans le plan de formation et recherche 2015-2017 organisé par Paris-Sorbonne en cooopération avec les universités de Nantes et Iéna, soutenu par le Centre interdisciplinaire d'études et des recherches sur l'Allemagne (CIERA) et intitulé « Modernité Est-Ouest : Hilbig et (toute) la modernité » qui, autour de l'œuvre de Wolfgang Hilbig, entend examiner la notion de modernité dans la seconde moitié du XXe siècle.