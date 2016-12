Résumé

Cette journée d'étude sera l'occasion de retracer un siècle et demi de présence diplomatique française en Allemagne depuis l'unification du Reich. Les lieux de cette présence – Berlin tout d'abord mais aussi Bonn et Munich –, les acteurs et les évolutions des pratiques diplomatiques seront au cœur de la réflexion. Mettant l'accent sur le quotidien des émissaires français, l'expérience de l'immersion en terre allemande et le travail interculturel qu'induit le travail diplomatique, cette journée s'incrit dans le renouveau contemporain de l'histoire de la diplomatie. Elle se déroulera dans un cadre permettant un dialogue, ouvert au public, entre chercheurs et praticiens de la diplomatie.