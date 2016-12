Annonce

Argument

The oath, the fidelity, the pact, the promise or the perjury grounds every political community or every institution inside of a political community. The subject possesses an obvious social relevance, and it deals with the philosophical question about the truthfulness of the word.

In the Middle Ages, oath becomes a deep-rooted institution, which can be studied trough juridical and philosophical texts and visual arts. Its political-theological transformations are capital in the modern context. The sense of Modernity here is not only a historical period, but the world in which the modern philosophical presuppositions are still valid. It is the case for the institutional framework in 20th Century, even if the philosophical approach of the second half of 20th Century seems Post-Modern.

Our conference will gather medievalists and philosophers in order to ask several essential questions: Could the oath as genetic institution of the modern political community survive the “Post-Modern condition”? If yes, how the oath meaning will modify? Nowadays, has the oath been reduced to a solemn declaration or to a declaration expressing a civil religion based on the constitutional text? Is our political and financial crisis a crisis of credibility or fidelity? Under which “linguistic regime” does show the oath a performative character? Is the age of oaths, with its clear distinctions between truthfulness and perjury declining? The historical inquire of the past here is but the backing quest of the present.

Program

Vendredi, 21 octobre 2016

Matin

Montserrat Herrero, Jaume Aurell, « Introduction »

Serment et règlement des conflits au Haut Moyen Age

Christophe Camby , docteur en histoire du droit, chargé de cours à l’Université de Tours, « Le serment dans la société franque : innovation germanique ou continuité romaine ? »

, docteur en histoire du droit, chargé de cours à l’Université de Tours, « Le serment dans la société franque : innovation germanique ou continuité romaine ? » Jinty Nelson , professeur émérite à King’s College (Londres), « Carolingian Oaths from Charlemagne to Louis the Stammerer »

, professeur émérite à King’s College (Londres), « Carolingian Oaths from Charlemagne to Louis the Stammerer » Gerd Althoff, professeur à l’Université de Münster, « Conventiculum, Conspiratio, Coniuratio: The Political Power of Sworn Associations in Tenth and Eleventh Century Germany »

Après-midi

Le serment des chartes

Claire Lamy , Maître de conférences à l’Université de Poitiers : «Usages du serment et défense du patrimoine de l'abbaye de Marmoutier au XIe siècle »

, Maître de conférences à l’Université de Poitiers : «Usages du serment et défense du patrimoine de l'abbaye de Marmoutier au XIe siècle » Charles Garcia, Maître de conférences HDR à l’Université de Poitiers : « Serments solennels et parole sociale dans les documents de Sahagún (XIe-XIIe siècles) »

Le serment des images

Matteo Ferrari , docteur en histoire médiévale, ENS de Pise et Université de Poitiers : « Jurer la paix, conjurer la trahison : l’image du jugement dans les peintures des palais communaux de Lombardie (XIIIe siècle) »

, docteur en histoire médiévale, ENS de Pise et Université de Poitiers : « Jurer la paix, conjurer la trahison : l’image du jugement dans les peintures des palais communaux de Lombardie (XIIIe siècle) » Juliette Thibault, doctorante à l’Université de Poitiers : « Serment chevaleresque et serment amoureux dans les miniatures des manuscrits arthuriens (XIIIe-XVe siècles) »

Samedi, 22 octobre 2016

Matin

Le serment et le sacré

Montserrat Herrero , Maître de conférences à l’Université de Navarre : « Sacrament and Oath: Theoretical Reflections »

, Maître de conférences à l’Université de Navarre : « Sacrament and Oath: Theoretical Reflections » Marjolaine Raguin , docteur en philologie romane, Universités de Montpellier et de Warwick : « Remarques sur le serment et l’engagement personnel dans les chansons de croisade lyriques françaises et occitanes »

, docteur en philologie romane, Universités de Montpellier et de Warwick : « Remarques sur le serment et l’engagement personnel dans les chansons de croisade lyriques françaises et occitanes » Nicholas Vincent , Professeur à l’Université d’East Anglia (Norwich), « Oath, English Coronation and Magna Carta »

, Professeur à l’Université d’East Anglia (Norwich), « Oath, English Coronation and Magna Carta » Jaume Aurell, Professeur à l’Université de Navarre : « Oath, Anointment, and Coronation in Medieval Iberia: Continuities and Discontinuities »

Après-midi

Le serment à l’aube de la modernité

Charlotte Pichot , agrégée, doctorante à l’Université de Poitiers : « Serments, injures et paroles de femmes dans la criminalité du Bas Moyen Âge »

, agrégée, doctorante à l’Université de Poitiers : « Serments, injures et paroles de femmes dans la criminalité du Bas Moyen Âge » António Bento, Maître de conférences à l’Université de Beira Interior : « The Oath after the Middle Ages : Decline or Simulation ? »

Débat