Résumé

Le colloque se propose d'étudier l'intérêt de l'érudition européenne des XVIe et XVIIe siècles pour les textes rassemblés depuis le XIXe siècle sous la dénomination « littérature médiévale ». Il interroge les catégories retenues par les antiquaires pour classifier ces textes, ainsi que les motivations ayant conduit à leur édition et à leur étude. Il rassemble des spécialistes des littératures française, italienne et scandinave et islandaise.