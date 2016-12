Annonce

Unité d’affectation / équipe Rattachement administratif

Université de Haute Alsace

Accueil : Laboratoire Geste (UMR Irstea – ENGEES)

1, Quai Koch 67 000 Strasbourg

Présentation de l’UMR

L’UMR GEStion Territoriale de l'Eau et de l'environnement (GESTE) conduit des recherches appliquées dans les domaines de la gestion des services publics d’environnement (eau, assainissement, déchets) et de l’action publique environnementale envisagée à différentes échelles territoriales. Les chercheurs de GESTE développent à cet effet des méthodes, outils et concepts relevant de l’aide à la décision, de l’analyse et de l’évaluation de l’action publique, de la régulation économique des comportements et de l’ingénierie sociale. Ils interviennent soit dans le cadre de projets de recherche nationaux ou internationaux, soit directement dans une logique de recherche-action ou d'appui scientifique avec des partenaires publics ou privés. Ces partenariats peuvent être ponctuels ou s’inscrire dans la durée et prendre par exemple la forme de « services-ateliers ». Au sein de l'IRSTEA, GESTE forme avec l’UMR GEAU de Montpellier une composante du thème de recherche GEUSI.

Site de l’unité : http://geste.engees.eu/

Durée et rémunération

Durée de l’emploi 4 mois

Rémunération 1 991 € (salaire brut)

Missions

Ce poste à temps complet est prévu dans le cadre d’un programme de recherche sur la gestion du risque d’inondation dans la Plaine rhénane (projet Transrisks, lauréat des appels à projets ANR franco-allemands).

Les tâches du (de la) chargé(e) de mission recruté(e) seront de procéder à une analyse fine des représentations du risque d’inondation par les habitants vivant dans des territoires exposés (Vallée de la Thur et de la Bruche en France ; Vallée de la Kinzig en Allemagne), ainsi qu’une analyse complète de la mémoire et de la transmission des risques passés.

Cette analyse devra permettre d’identifier les freins et les leviers d’actions pour définir une politique de gestion des risques d’inondations, dans un contexte où les connaissances des comportements et de la mémoire associés à des risques (présents ou passés) deviennent des éléments clés dans une meilleure définition des vulnérabilités.

Pour cela, le (la) chargé(e) de mission recruté(e) devra analyser des données d’enquêtes (quantitatives et qualitatives) dont les passations ont eu lieu en Août 2016. Ses analyses s’appuieront sur un travail d’harmonisation de la base de données, sur la définition d’hypothèses à tester et sur un traitement statistiques complet des données.

Profil

Candidature ouverte à des profils de Master 2 en sciences humaines et sociales (Statistiques / Psychosociologie / Géographie / Sociologie)

Expérience souhaitée en passations d'enquêtes et analyses de données

Compétences

Maîtrise des logiciels d'analyse statistique et textuelle

Compétences en enquêtes sociales (analyse de questionnaires, d’entretiens, de focus groups…)

Connaissances sur les représentations sociales, les perceptions et les comportements, de préférence dans le champ des risques (naturels)

Connaissances de la gestion d'une tâche dans un projet de recherches

Bonnes aptitudes à l'écrit (rédaction de rapports) et à l'oral (présentation des résultats, valorisation de la recherche)

Modalités de candidature

Envoyer un CV détaillé et une lettre de motivation à : Carine Heitz, carine.heitz@engees.unistra.fr

Date limite de candidature : 30 Septembre 2016.

Les candidats retenus seront invités à un entretien de recrutement (prévu début Octobre 2016).