Annonce

Argumentaire

Couvrant une vaste période, le projet a rassemblé une collection provenant d’archives militaires espagnoles (XVIe-XVIIIe siècles) ainsi que d’archives publiques et privées françaises (XIXe et XXe siècles), et a constitué de nouvelles archives orales à partir d’entretiens avec des architectes italiens actifs en Algérie après 1962.

Ouvert à un large public (détenteurs d’archives privées, grands témoins, étudiants, chercheurs et conservateurs), le colloque propose de dresser le bilan des travaux effectués en présentant à la fois la nouvelle documentation mise au jour et son mode de diffusion via les nouvelles technologies numériques.

Il vise aussi à ouvrir de nouvelles pistes de recherche sur l’histoire de l’architecture et du patrimoine au sud de la Méditerranée, fondées sur des partenariats étroits entre l’Europe et le Maghreb, et permettant de reformuler les notions de transfert culturel, d’influences réciproques et d’hybridations.

Le colloque sera précédé d’une soirée de présentation par des historiens italiens des ouvrages issus du projet ou liés à cette même thématique.

En partenariat avec l’Università di Firenze, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro de Melilla, Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, ARISTEAS et les éditions Honoré Clair

Comité scientifique

Boussad Aïche (université de Tizi Ouzou)

Antonio Bravo-Nieto (UNED, Melilla)

Ezio Godoli (université de Florence)

Claudine Piaton (MCC, InVisu, CNRS/INHA)

Ulisse Tramonti (université de Florence)

Mercedes Volait (InVisu, CNRS/INHA)

Laboratoire InVisu, CNRS/INHA

Informations pratiques

29 septembre - 18H-20H

30 septembre - 10H-18H

Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, Chiesa di Santa Verdiana, Florence,

entrée libre

Programme

Thursday September 29th

Venue

Facoltà di Architettura, Plesso didattico di Santa Verdiana, Chiesa di Santa Verdiana

Piazza Ghiberti 27, Firenze

17.30-18.00 registration and welcome speech

18.00 presentation of recently published books on european architecture in southern mediterranean

Francesco Collotti , Gabriele Corsani, Stefano Zagnoni, Gherardo Bosio opera completa 1927-1941

, Claudine Piaton , Boussad Aiche, Thierry Lochard Alger, ville et architecture 1830-1940 L’Isthme et l’Égypte au temps de la Compagnie de Suez, 1858-1956

, Boussad Aiche, Thierry Lochard

Discussion introduced by Ezio Godoli, Cristina Pallini, Alberto Pedrolli, Ulisse Tramonti.

20.45 dinner, Bistrot ‘da Gilda’, piazza Ghiberti 40-41 r

Friday September 30th

Venue

Facoltà di Architettura, Plesso didattico di Santa Verdiana, Chiesa di Santa Verdiana

Piazza Ghiberti 27, Firenze

9.15-9.30 Introduction Ezio Godoli and Ulisse Tramonti (University of Florence)

9.30-13.00 A collection of resources: creation and use

9.30-10.30 / Institutional archives

Pierre Gombert (ANOM, Aix-en-Provence)/ L'urbanistica ad Alger : presentazione delle fonte conservate agli Archivi nazionali di oltremare (1850-1862)

(ANOM, Aix-en-Provence)/ L'urbanistica ad Alger : presentazione delle fonte conservate agli Archivi nazionali di oltremare (1850-1862) Sergio Ramírez González (University of Malaga) / Algerian architecture through Spanish military archives

10.30-11.00 /Printed sources, Newspapers and architectural journals

Boussad Aiche (University of Tizi Ouzou) & Thierry Lochard (DRAC Languedoc-Roussillon) /Algerian styles through printed sources, newspapers and architectural journals

11.00-11.20 Coffee break

11.20 -11.50/ Private Archives

Claudine Piaton (InVisu, CNRS-INHA, Paris) / Algiers Ottoman “villas” in photographic albums

11.50-13.20 / Oral Archives

Ulisse Tramonti and Ezio Godoli (with the participation of Roberto Morisi, Andrea Nonis, Alberto Pedrolli, Claudio Screti) / Interviewing Italian architects

13.20 brunch

15.00-16.30

Launching of the virtual exhibition

Mathilde Bejanin & Hubert Naudeix (ARISTEAS, Arles) / Introducing the exhibition and the e-book

& (ARISTEAS, Arles) / Introducing the exhibition and the e-book Ruth Fiori (InVisu, CNRS-INHA, Paris) / Antonio Bravo Nieto (UNED, Melilla) / Ulisse Tramonti / Presentation of the three sections of the exhibition

(InVisu, CNRS-INHA, Paris) / (UNED, Melilla) / / Presentation of the three sections of the exhibition Antonio Mendes da Silva (InVisu, CNRS-INHA, Paris)/ Permanent storage of the collection

16.30-16.50 Coffee break

16.50-17.00 Mercedes Volait (InVisu, CNRS-INHA, Paris) / Reframing 19th- and 20th-century architecture in Algeria

saturday, october 1st

10.00 - 12.30

Visit to stibbert museum, florence