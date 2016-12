Annonce

Argumentaire



Ces dernières années, les recherches sur l’Afrique du Nord ont fait l’objet d’un dynamisme certain, toutes périodes historiques confondues. Le nombre d’études en cours, la variété des sujets et la diversité des approches sont importants et porteurs de renouvellements historiographiques. Malgré ce mouvement général, force est de constater une tendance au maintien des découpages chronologiques classiques des grandes périodes historiques dans les cadres d’analyse et dans les évènements scientifiques eux-mêmes. Ainsi, les manifestations scientifiques dans lesquelles les historiens sont invités à présenter leurs recherches sont souvent organisées par période plutôt que de manière thématique. De même, si l’histoire de cette région ou des sous-ensembles qui la composent a fait l’objet de plusieurs synthèses qui transcendent les césures chronologiques classiques, les études spécialisées sont la plupart du temps cantonnées aux bornes traditionnelles de la discipline historique.

Partant de ce constat, l’université de Rouen et le GRhis organisent une journée d’étude dont la finalité est la rencontre entre chercheurs de toutes périodes dont les travaux en cours portent sur l’Afrique du Nord. Afin de favoriser les échanges méthodologiques et la comparaison, d’élargir les cadres d’analyse, les tables rondes seront organisées de manière thématique autour d’axes communs émergeant des différentes communications. Les séances seront présidées par un chercheur confirmé.

Conditions de soumission



Cette journée est ouverte à tous les jeunes chercheurs en histoire, archéologie, histoire de l'art (jeunes docteurs, doctorants, voire masterants) travaillant sur cet espace et désireux de partager leurs recherches et de les confronter aux points de vue de spécialistes d’autres périodes. Les communications pourront porter sur des thématiques très variées dont les thèmes suivants représentent un échantillon non-exhaustif : l’espace Afrique du Nord et ses relations avec les autres parties du monde, les sociétés et cultures nord-africaines, les États nord-africains, la colonisation et les décolonisations, les conflits, etc.

Les propositions de communication, entre 3000 et 5000 caractères, sont à envoyerà l’adresse suivante : hugo.mulonniere@etu.univ-rouen.fr

avant le 30 novembre

Les candidats recevront une réponse le 20 décembre au plus tard.

La journée d'étude aura lieu le 22 mars 2017 à l'Université de Rouen dans la salle des Associations de la Maison de l'Université.

Responsables scientifiques