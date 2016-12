Résumé

Il s'agit, lors de cette journée, de lancer une vaste réflexion sur l'héritage de la Réforme dans le contexte européen. Des chercheurs de France, d'Allemagne, de Suède et de Norvège dresseront un bilan historiographique et analyseront les schémas de « sécularisation » qui se sont développés en terres protestantes et catholiques. La manifestation se poursuivra le lendemain avec une table ronde réunissant des jeunes chercheurs (mastérants et doctorants) qui présenteront leurs recherches. Ce projet comprend également une série de séminaires (2016-2017) et un colloque prévu à l'automne 2017.