Annonce

Argumentaire

Les (après-)guerres constituent des périodes particulièrement troublées dans les relations de genre, oscillant entre expérimentation, misère et violence sexuelles. Si la guerre semble à première vue renforcer les rapports de domination et la séparation des sexes, elle contribue en réalité également à déplacer les frontières de genre. Quelles sont les interactions entre sexualité, société, liens familiaux et relations de genre dans des contextes de guerres et de sorties de guerre au XXe siècle ? Le genre et la sexualité sont des catégories « utiles » (Joan W. Scott), mais aussi récalcitrantes de l’Histoire, en ce qu’elles mélangent libéralisation et répression, consentement et violence, privé et public.

L’historien.ne est confronté.e à un problème heuristique et méthodologique, en partie lié aux sources. Comment saisir des pratiques sociales quotidiennes qui ont laissé peu de traces matérielles et qui sont souvent indicibles ? Comment nommer les marges de manœuvre des acteur.e.s en contexte contraint, que nous qualifierons, faute de mieux, de « niches émancipatrices » ou d’« effets libérateurs » ? Les relations de genre et de sexualité peuvent-elles même être vecteurs d’une politisation au quotidien ?

Ce séminaire doctoral de recherche (ouvert aux mastérant.e.s) sera un lieu d’échanges autour de recherches en cours et d’études de cas. Le séminaire se clôturera avec une journée d’étude (date à fixer) où les participant.e.s sont invité.e.s à présenter leurs travaux en cours. Les langues de travail sont le français et l'anglais. Les lectures seront distribuées avant chaque séance aux inscrit.e.s

Si vous êtes intéressé.e, veuillez envoyer un courriel à Patrick Farges (patrick.farges@univ-paris3.fr). En raison des normes de sécurité accrues, il est impératif de s’inscrire au séminaire avant chaque séance.

Jeudis 17h-20h (3e jeudi par mois à l’exception du 9 février 2017)

Programme

Séance 1 | 17 novembre 2016

Violence/sexualité/genre en temps (d’après)-guerre : vers une histoire intégrée des pratiques d’exclusion, Claire ANDRIEU (CHSP, Sciences Po), Patrick FARGES (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) et Elissa MAILÄNDER (CHSP, Sciences Po)

Séance 2 | 15 décembre 2016

Domestic violence, women’s rights and the family in postwar berlin, Jane FREELAND (Université de Bristol)

Séance 3 | 26 janvier 2017

Ce que le camp fait au genre et aux sexualités : des françaises au travail à Berlin (1940-1945) Camille FAUROUX (EHESS Paris)

Séance 4 | 09 février 2017

Le spectacle de la résistante : female dress and gender transformation, Marie-Louise ROBERTS (University of Wisconsin Madison)

Séance 5 | 16 mars 2017

Les viols en temps de guerre - Japon/France/Allemagne, Fabrice VIRGILI (CNRS-UMR SIRICE)

Séance 6 | 20 avril 2017

Transgender rapists in military showers, Aaron BELKIN (Palm Center / San Francisco State University)

Séance 7 | 18 mai 2017

Jewish refugees and rescue in soviet central Asia, Iran and India - gendered perspectives, Atina GROSSMANN (Cooper Union, New York)

Séance 8 | juin 2017 (date à fixer)

Journée d’étude

Présentation des travaux en cours des participant.e.s du séminaire