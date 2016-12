Résumé

Aux XXe et XXIe siècles, la poésie s’entremêle aux arts visuels avec frénésie. Le livre paraît être le lieu privilégié de cette rencontre, où se pose avec force la question des rapports entre le mot et l’image, entre deux modes d’expression. Le « voir » et le « lire » paraissent s’y rejoindre, ou s’affronter, en se réinventant mutuellement. Dans cet espace, émergerait la possibilité d’un langage mouvant et corporel, embrassant la langue dans toutes ses variations.