Résumé

Proposée il y a trente ans par Michel Espagne et Michael Werner, la notion de « transferts culturels » entendait dépasser le comparatisme, dont ils condamnaient le caractère statique et clos, pour envisager les transformations subies par tout bien culturel lors de son passage d'un pays A vers un pays B et les effets en retour sur le pays A de telles transformations. Si cette notion a suscité de nombreuses études, avant tout en histoire et littérature contemporaines, elle n’a jusqu'à présent que partiellement été appliquée au champ de l’histoire des savoirs, actuellement en plein renouvellement. Or les questions spécifiques liées à l’histoire des savoirs entraînent une reformulation de la problématique des transferts culturels.