Programme

Wednesday 26 October

13h30-14h. Welcome and coffee

14h-14h30. Opening of the seminar. Magda Tomasini (Directrice de l’Ined, France)

(Directrice de l’Ined, France) 14h30-15h30. Keynote presentation

Chair: Olivia Samuel (Printemps / Université de Versailles St Quentin, France)

Who protect the child? Doris Bonnet (Ceped / IRD, France)

15h30-16h. Coffee break

16h-17h30. Grasping the family environment of children: methodological issues

Chair: Marie Lesclingand (Urmis / Université de Nice Sophia Antipolis, France)

Discussant: Sylvie Lambert (PSE / INRA, France)

Distance or location? How the geographic distribution of kin networks shapes support given to single mothers in urban Kenya. Sangeetha Madhavan (University of Maryland, US), Shelley Clark (McGill University, Canada), Malcolm Egan (McGill University, Canada) and Donatien Beguy (APHRC, Kenya)

(University of Maryland, US), (McGill University, Canada), (McGill University, Canada) and (APHRC, Kenya) Dwellings, domestic units and households; complementary views on the family environment of children in Mali. Véronique Hertrich (Ined, France) et Pascaline Feuillet (Ined, France)

(Ined, France) et (Ined, France) From potential to observed kinship resources around children: Census and genealogical data combined with microsimulations. Bruno Masquelier (DEMO / Université Catholique de Louvain, Belgique) et Aurélien Dasré (Cresppa-GTM / Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France)

Thursday 27 October

9h-12h. The role of extended kin in the life of children

Chair: Marc Pilon (Ceped / IRD, France)

Discussant: Ann Whitehead (University of Sussex, UK)

Childcare practices in the Kumasi metropolis, Ghana. Samuel Asiedu Owusu (University of Cape Coast, Ghana)

(University of Cape Coast, Ghana) Effects of family structure on child mortality in SADC countries: Insights from Health and Demographic Surveillance System (HDSS). Stephen Kumwenda (University of Malawi, Malawi)

(University of Malawi, Malawi) Intergenerational care for and by children: Reciprocity and impacts on children’s wellbeing in rural Uganda. Enid Schatz (University of Missouri, US), Janet Seeley (LSHTM, UK) and Flavia Zalwango (Uganda Virus Research Institute, Uganda)

Pause

New living arrangements in three- to four-generation households in Africa and their impacts on the life of children: evidence from observations in Lomé. Kokou Vignikin (URD / Université de Lomé, Togo) et Thérèse Locoh (Ined, France)

(URD / Université de Lomé, Togo) et (Ined, France) Children’s family network and dynamics: a longitudinal study in rural Mali. Aurélien Dasré (Cresppa-GTM / Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France) et Olivia Samuel (Printemps / Université de Versailles Saint-Quentin, France)

12h-13h30. Lunch

13h30-16h30. The presence of mothers and fathers: to what extent do they matter for children?

Chair: Aurélien Dasré (Cresppa-GTM / Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France)

Discussant: Agnès Adgamagbo (LPED / IRD, France)

Father's child care activities and women work status in sub-Saharan Africa. Frank Audrey Tchokonthe (Institute for training and demographics research, Cameroon) and Soazic Elise Wang Sonne (United Nations University - Maastricht Economics, Netherlands)

(Institute for training and demographics research, Cameroon) and (United Nations University - Maastricht Economics, Netherlands) Do father matter? Paternal absence and child health in northern Tanzania. Anushé Hassan (LSHTM, UK), Susan Schaffnit (LSHTM, UK), Esther Ngadaya (NIMR, Tanzania), Bernard Ngowi (NIMR, Tanzania), Sayoki G. M. Mfinanga (NIMR, Tanzania), Susan James (Savannas Forever Tanzania, Tanzania), Monique Borgerhoff Mulde r (Savannas Forever Tanzania / University of California, US) and David W. Lawson (Department of Anthropology / University of California, US)

(LSHTM, UK), (LSHTM, UK), (NIMR, Tanzania), (NIMR, Tanzania), Sayoki G. M. Mfinanga (NIMR, Tanzania), (Savannas Forever Tanzania, Tanzania), r (Savannas Forever Tanzania / University of California, US) and (Department of Anthropology / University of California, US) L’influence du statut de l’enfant sur la scolarisation et le travail des enfants au Cameroun et au Sénégal. Théophile Armand Fopa Diesse (CARE-IFA / MINEPAT, Cameroun) et Honoré Mimche (IFORD, Cameroun)

Pause

Child fostering in Senegal: Insights from an original longitudinal survey. Philippe De Vreyer (PSL, Université Paris-Dauphine, LEDa-DIAL, France), Sylvie Lambert (PSE / INRA, France) and Karine Marazyan (UMR « Développement et Sociétés », IEDES-P1, France)

(PSL, Université Paris-Dauphine, LEDa-DIAL, France), (PSE / INRA, France) and (UMR « Développement et Sociétés », IEDES-P1, France) Mobilités dans l'enfance et structures familiales au Mali. Marie Lesclingand (Urmis / Université de Nice Sophia Antipolis, France)

16h30-17h. Coffee break

17h-17h30. Invited lecture: The child and his kin in the oral storytelling tradition. Cécile Leguy (Lacito / Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, France)

Friday 28 October

9h-12h. How do school, work and child health interact with family structure?

Chair: Alexis Dembele (Département « Communication et journalisme » / Université catholique d’Afrique de l’Ouest, Mali)

Discussant: Allan G. Hill (University of Southampton, UK)

Living arrangements and child health in Sub-Saharan Africa. Bilampoa Gnoumou Thiombiano (ISSP / Université de Ouagadougou, Burkina Faso)

(ISSP / Université de Ouagadougou, Burkina Faso) Investigating between- and within-family differences in children’s time allocation to schooling and work in northwestern Tanzania. Sophie Hedges (LSHTM, UK), Rebecca Sear (LSHTM, UK), Jim Todd (NIMR, Tanzania), Mark Urassa (NIMR, Tanzania) and David W. Lawson (Department of Anthropology / University of California, US)

(LSHTM, UK), (LSHTM, UK), (NIMR, Tanzania), (NIMR, Tanzania) and (Department of Anthropology / University of California, US) Schooling and family structures in Mali. Marc Pilon (Ceped / IRD, France), Marie Lesclingand (Urmis / Université de Nice Sophia Antipolis, France) et Emma Lherm (Ined, France)

Pause

Gender and evolution of schooling from 1997 to 2008 in Madagascar. Jean Baptiste Tarzan Ndremitsara (Instat, Madagascar), Lina Rakotoson (Université d'Antananarivo, Madagascar) et Arsene Ravelo (Université d'Antananarivo, Madagascar)

(Instat, Madagascar), (Université d'Antananarivo, Madagascar) et (Université d'Antananarivo, Madagascar) The impact of familial structures on schooling and the children’s activities in rural areas of the highlands in Madagascar. Antonia Verger (Ceped / Université Paris Descartes, France)

12h-13h30. Lunch

13h30-15h30. Questioning the detrimental impact of specific family contexts on children

Chair: Cécile Leguy (Lacito / Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, France)

Discussant: Gilles Pison (Muséum national d’histoire naturelle / Musée de l’Homme, France)

Family situations and vulnerability of children. Valérie Delaunay (LPED / IRD, France)

(LPED / IRD, France) Who helps single mothers in Nairobi? The role of kin support. Shelley Clark (McGill University, Canada), Sangeetha Madhavan (University of Maryland, US), Cassandra Cotton (McGill University, Canada), Donatien Beguy (APHRC, Kenya) and Caroline Kabiru (APHRC, Kenya).

(McGill University, Canada), (University of Maryland, US), (McGill University, Canada), (APHRC, Kenya) and (APHRC, Kenya). Incarceration and parental relationships: the case of under-age children in the detention facility in Bollé, Mali. Seydou Keita (CNRST, Mali)

(CNRST, Mali) Polygynous marriage and child health in sub-Saharan Africa: What is the evidence for harm? David W. Lawson (Department of Anthropology / University of California, US)

15h30-16h.Coffee break

16h-16h30. Closing session

Results and prospects: Claudine Sauvain-Dugerdil (IDESO / Université de Genève, Suisse) et Marc Pilon (Ceped / IRD, France)

Scientific Committee

Valérie Delaunay (LPED / IRD, France),

Bilampoa Gnoumou Thiombiano (ISSP / Université de Ouagadougou, Burkina Faso),

Véronique Hertrich (Ined, France),

Sangeetha Madhavan (University of Maryland, US),

Olivia Samuel (Printemps / Université de Versailles St Quentin, France),

Ann Whitehead (University of Sussex, UK)

Organizing Committee

Aurélien Dasré (Cresppa-GTM / Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France),

Pascaline Feuillet (Ined, France),

Cécile Leguy (Lacito / Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, France),

Marie Lesclingand (Urmis / Université de Nice Sophia Antipolis, France),

Emma Lherm (Ined, France),

Bruno Masquelier (DEMO / Université Catholique de Louvain, Belgique),

Marc Pilon (Ceped / IRD, France),

Catherine Rollet (UVSQ/Printemps).

Organisation

This seminar is organised within the framework of the research unit DEMOSUD and is supported by the Agence nationale de la recherche, as part of the project DyPE-Dynamique de la parentalité et de l’enfance en milieu rural africain (ANR- 12-BSH1-0005-01).