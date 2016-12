Annonce

La psychiatrie est un champ du savoir qui se situe à la charnière de domaines et de « paradigmes » scientifiques différents. Tout au long de son histoire, elle s’est nourrie d’apports disciplinaires divers, qui vont de la philosophie aux savoirs médicaux, des sciences sociales aux sciences du vivant. Elle se présente donc comme un terrain problématique qui demande constamment un questionnement critique des diverses formes de rationalité qui y sont impliquées, de leurs différentes sources et enjeux. L’examen de son histoire et de ses développements, mais aussi des controverses actuelles, nécessite donc non seulement la convergence de compétences issues d’une pluralité de disciplines, mais aussi la confrontation de perspectives méthodologiques diverses.

Notre colloque vise en particulier à évaluer la manière dont la circulation des connaissances et la rencontre de figures intellectuelles francophones et germanophones ont nourri cette « discipline au carrefour de plusieurs sciences », pour utiliser les mots avec lesquels Georges Canguilhem a défini la médicine (Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, 1943). Il s’agira alors d’interroger non seulement les divers contextes de cet échange, les enjeux intellectuels et les matériaux qui, de manière parfois contingente, en ont déterminé l’histoire, mais aussi les sources et les fondements plus spécifiquement théoriques, qui ont rendu possible le transfert d’idées, de méthodes, de pratiques et aussi de techniques entre Zurich, Paris, Berlin, Heidelberg, Münsterlingen… tout au long du XXe siècle.

Le travail conjoint des chercheurs qui contribuent à cette journée se présente en quelque sorte comme le reflet de cet espace géographique de frontière que fut le lac de Constance ou Bodensee, espace symbolique de délimitation mais aussi lieu de convergence entre certaines figures intellectuelles majeures de la psychiatrie européenne du XXe siècle : Hermann Rorschach, Eugène Minkowski, Ludwig Binswanger, Roland Kuhn, Henri Ellenberger, pour ne citer que quelques uns des acteurs au centre des questions soulevées dans notre colloque.

Organisé par

Elisabetta Basso (postdoc Université de Lisbonne, chercheuse résidente Collegium Université de Lyon et membre associée CAPHÉS UMS 3610, ENS, Paris) et Emmanuel Delille (chercheur associé Centre Marc Bloch, Berlin et CAPHÉS UMS 3610, ENS, Paris)

Programme

École Normale Supérieure

24 rue Lhomond - salle L 361

(Département de Physique)

75005 Paris

Matinée présidée par Elisabetta Basso et Emmanuel Delille

9h-9h15

Ouverture par Mathias Girel, Directeur du CAPHES UMS 3610 (CNRS-ENS)

9h15-9h45 Présentation de la Journée par Elisabetta Basso, Mireille Delbraccio et Emmanuel Delille

9h45-10h25 Samuel Thoma (Universität Heidelberg) « Sensus communis und Verrücktheit – ein phänomenologisch-anthropologischer Beitrag zur Sozialpsychiatrie aus deutsch-französischer Sicht »

(Universität Heidelberg) « Sensus communis und Verrücktheit – ein phänomenologisch-anthropologischer Beitrag zur Sozialpsychiatrie aus deutsch-französischer Sicht » 10h25-11h05 Marie Derrien (ATER, Université Savoie Mont Blanc; chercheuse associée au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes), « Entre savoirs partagés et savoirs rivaux : l’influence allemande sur la psychiatrie de guerre en France (1870-1919) »

(ATER, Université Savoie Mont Blanc; chercheuse associée au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes), « Entre savoirs partagés et savoirs rivaux : l’influence allemande sur la psychiatrie de guerre en France (1870-1919) » 11h05-11h45 Thomas Lepoutre (Université d’Aix-Marseille), « Circulation des savoirs psy dans l’espace franco-allemand à l’orée du XXe siècle : le cas du “Rapport sur mes études à Paris et à Berlin” du jeune Freud »

11h45-12h30 : Discussion

12h.30 : Déjeuner

Après-midi présidé par Mireille Delbraccio, ingénieure de recherche CNRS (CAPHES UMS 3610, ENS)

14h-14h40 Anne Freese (Humboldt Universität Berlin), « Das Trauma in der Bundesrepublik. Eine Geschichte der posttraumatischen Belastungsstörung »

(Humboldt Universität Berlin), « Das Trauma in der Bundesrepublik. Eine Geschichte der posttraumatischen Belastungsstörung » 14h40-16h20 Johannes Kassar (Universität Konstanz; Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Berlin), « Ontology and the health care system. Dissociative disorders in fin de siècle Berlin »

16h20 : Pause

16h40-17h20 Jonathan Chalier (New School for Social Research, New York), « Les histoires de l'autisme: Autriche, France et États-Unis »

17h20 Discussion

18h00 Clôture de la journée par Elisabetta Basso, Mireille Delbraccio et Emmanuel Delille

