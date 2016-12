Annonce

Argumentaire



Envisagé comme une vitrine des recherches en anthropologie et en ethnologie de la Chine en langue française, ce colloque organisé par Catherine Capdeville-Zeng (INALCO/ASIES), Caroline Bodolec (CECMC/CNRS), Béatrice David (Université Paris 8/LEGS), et Aurélie Névot (CEH/CNRS) a pour objet de réunir la communauté en plein essor des anthropologues français et francophones spécialistes du monde chinois. Il se tiendra dans les locaux de l’Inalco, avant la rentrée universitaire, les jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017, afin de permettre à un maximum d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, de doctorants et d'étudiants d'y assister.

Ce premier colloque d’anthropologie de la Chine est ouvert à l'ensemble des spécialistes du monde chinois (Taiwan et diasporas inclus) dont les recherches, basées sur des enquêtes de terrain menées dans la longue durée, s’inscrivent pleinement dans une démarche anthropologique. En effet, l’objectif de cette rencontre est avant tout disciplinaire, et vise à mettre en avant l'apport de l'anthropologie francophone sur le monde chinois. Nous proposons donc de réunir les chercheurs de différentes institutions en France et dans le monde francophone afin de renforcer nos liens, mais aussi de faire plus largement rayonner nos travaux sur la scène universitaire et auprès des institutions de tutelle. Notre but est à terme de faire reconnaitre « l’anthropologie de la Chine » comme un domaine de recherche avec ses caractéristiques propres, réunissant la maîtrise et les spécificités des études chinoises (haut niveau de langue et de connaissances sinologiques) et de l’anthropologie (enquêtes de terrain de longue durée, analyses descriptives et théoriques).

Au delà des questions de méthodes, nous voulons soulever les enjeux épistémologiques permettant de questionner la place de l'anthropologie de la Chine au sein de l'anthropologie en général et notamment la manière dont les études de terrain - possibles uniquement depuis une trentaine d'années en Chine populaire - permettent de renouveler ou de faire évoluer certains concepts anthropologiques et sinologiques. Nous interrogerons les spécificités du monde chinois et la façon dont il est possible d'appréhender anthropologiquement un espace aussi diversifié. Les doctorants pourront avoir une plate-forme de présentation et de discussion de leurs travaux, et tous les anthropologues de la Chine auront l’occasion de mettre leurs recherches en commun.

Ce premier colloque exclusivement consacré à l’anthropologie de la Chine en France sera un événement marquant, autour duquel un maximum d’information et de publicité sera effectué. Des actes réunissant une sélection d'articles seront publiés. Ces assises ont vocation à être organisées tous les deux ans.

Plusieurs ateliers thématiques sont envisagés a priori mais ceux-ci pourront évoluer selon les propositions reçues :

Famille, parenté, mariage

Monde urbain

Monde rural

Rituels, théâtres, fêtes

Patrimoine et tourisme

Nationalités, nationalisme dans le monde chinois

Exercice du terrain anthropologique en Chine

Pratiques textuelles, écritures et oralité

…

Conditions de proposition d'atelier thématique

Le colloque se tiendra en session plénière pour que tous les participants puissent assister à l'ensemble des interventions. Afin de pouvoir traiter des sujets en profondeur, nous souhaitons proposer des communications d’environ 30-35 minutes par personne suivies de dix minutes de questions (cette durée pourra être réduite en fonction du nombre de participants).

Chaque atelier thématique fera aussi l’objet d’une table ronde avec des discutants qui orchestreront les débats. La possibilité d'interventions hors ateliers et de posters est envisagée.

Des déjeuners en commun seront organisés, et une table ronde générale suivie d’un cocktail clôturera le colloque.

Calendrier

Un premier tour de table est effectué en octobre 2016, il est demandé aux participants potentiels d’envoyer par mail leur intention de participation au comité d’organisation à l’adresse suivante : assisesanthropochine@gmail.com, comportant un titre d’intervention, et si besoin, le prix du billet de train pour les doctorants venant de province.

avant le 20 octobre 2016,

Novembre/décembre 2016 : estimation du budget en fonction du nombre de participants, demandes de financements aux autorités de tutelle (INALCO-ASIES ; CECMC UMR 8173 CCJ ; Université Paris 8 LEGS ; Université Paris Ouest-Nanterre LESC ; UPR 299 CEH ; GIS Asies ; EHESS ; CNRS ; Université Paris Lumières).

: estimation du budget en fonction du nombre de participants, demandes de financements aux autorités de tutelle (INALCO-ASIES ; CECMC UMR 8173 CCJ ; Université Paris 8 LEGS ; Université Paris Ouest-Nanterre LESC ; UPR 299 CEH ; GIS Asies ; EHESS ; CNRS ; Université Paris Lumières). Février 2017 : finalisation du projet, demande d’envoi des synopsis des interventions.

: finalisation du projet, demande d’envoi des synopsis des interventions. 30/04/2017 : réception des synopsis.

: réception des synopsis. 30/05/2017 : indication aux participants de l’acceptation de leurs interventions par le comité d’organisation.

: indication aux participants de l’acceptation de leurs interventions par le comité d’organisation. 7-8/09/2017 : colloque

Comité d’organisation et responsables scientifiques