Annonce

Argumentaire

L’enseignement de l’ESP est centré sur les processus didactiques qui permettent d’acquérir la maîtrise de la communication spécialisée, c’est-à-dire de la langue qu’utilisent les professionnels qui travaillent dans un contexte déterminé, ou les experts qui exercent leur activité dans une certaine discipline académique. Il s’ensuit que l’objectif de l’enseignement de l’ESP consiste à renforcer les habiletés d’usage de la langue sur le plan professionnel ou académique. En fonction du domaine abordé, on distingue par exemple, entre autres, l’espagnol des affaires, du tourisme, du droit, de la médecine, des relations internationales, du marketing, de l’ingénierie.

Pour viser cet objectif, il ne suffit pas d’enseigner la grammaire de phrase et le vocabulaire spécifique seulement pour satisfaire certains besoins des étudiants. L’étude de la langue de spécialité doit en outre être envisagée à partir des genres discursifs (oraux ou écrits) propres à chaque domaine d’activité professionnel ou académique.

Le travail sur les genres discursifs permet l’enseignement-apprentissage : a) des usages linguistiques réels caractérisant chaque situation de communication spécialisée, concernant en particulier la grammaire de texte ; b) la culture professionnelle à laquelle appartient la langue cible puisque des questions telles que le comportement et l’adaptabilité des professionnels face aux diverses situations quotidiennes (salutations, invitations, désaccords et autres interrelations dans une négociation, communication non verbale) sont régies dans chaque contexte de spécialité par des normes d’interaction et de médiation spécifiques.

Comme il est signalé dans les pages du Centre Virtuel Cervantès[1], les méthodologies les plus efficaces pour transmettre ces connaissances relatives à l’ESP sont habituellement basées, entre autres, sur l’approche par les tâches et les simulations, afin de garantir la participation active des apprenants dans la résolution de problèmes professionnels ou académiques authentiques.

Le GERES a décidé d’organiser, avec l’appui de l’Université de Rouen Normandie et du laboratoire ERIAC E.A. 4705, sa XVe Rencontre Internationale les 15 et 16 juin 2017 sur le thème “ Les genres discursifs dans la didactique de l’espagnol de spécialité ”. L’objectif principal de ces journées est de dresser le bilan de la situation en matière de bases théoriques de l’enseignement-apprentissage des genres discursifs et de leur application à la didactique de l’ESP. Seront retenus à cet effet les propositions de communication abordant différents aspects de ce thème, notamment les liens entre les genres discursifs, d’une part, et d’autre part : les usages linguistiques caractérisant chaque situation de communication spécialisée ; la grammaire morphosyntaxique et notionnelle-fonctionnelle ; le lexique spécialisé ; la culture professionnelle ; les méthodologies didactiques.

Les propositions de communication devront concerner l’un de ces deux domaines de recherche :

Domaine 1 : Les genres discursifs dans l’enseignement - apprentissage de l’EOP (Espagnol sur Objectifs Professionnels).

Domaine 2 : Les genres discursifs dans l’enseignement - apprentissage de l’EOU (Espagnol sur Objectifs Universitaires).

[1] http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/generosdiscursivos.htm

Modalités de soumission

Les communications, rédigées en espagnol ou en français, devrons s’inscrire dans l’un des deux domaines présentés ci-dessus. Elles auront une durée maximale de 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussion.

Les personnes intéressées doivent envoyer un résumé succinct, clair et argumenté de la communication (en espagnol ou en français) en format WORD (Arial 10, interligne 1, 1 page maximum) en indiquant dans l’ordre :

Les coordonnées du (ou des) communicant(s) (nom, prénom, établissement d’appartenance, courriel, téléphone)

Une brève biographie du (ou des) communicant(s) (5 lignes maximum par personne)

Le titre de la communication

L’axe thématique dans lequel la communication s’inscrit

Les mots clés (5 au maximum) choisis, s’il y a lieu, dans la liste proposée par le GERES (http://www.geres-sup.com/cahiers/mots-clés/)

La perspective ou la problématique qui sera développée

Les objectifs

L’indication des modes de recueil et traitement des données (méthodes utilisées)

Les principales conclusions du travail (résultats obtenus)

Les références bibliographiques incontournables (5 au maximum), considérées comme les plus importantes par rapport à la thématique annoncée.

ATTENTION : Les propositions de communication orale qui ne respecteront pas ces indications formelles ne pourront pas être expertisées.

Les propositions de communication sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante : ana-isabel.riberaruizdevergara@univ-rouen.fr en indiquant sur l’objet du courriel « Proposition de communication GERES 2017 »

avant le 31 janvier 2017.

Normes de rédaction

Les participants dont les communications seront sélectionnées auront la possibilité de les publier dans le Cahiers du GERES Nº 10 (ISSN : 2105- 1046). Pour ce faire, ils devront envoyer, au format Word, une contribution sous forme d’article à la Rédactrice en Chef de cette publication (en mettant en copie le Directeur de la Publication). Ces contributions, rédigées en espagnol ou en français, devront être inédites. Le contenu de ces documents sera de la responsabilité exclusive de son/ses auteur/s.

Le Comité International de Lecture de la revue en ligne (CIL) évaluera toutes les contributions selon les critères de sélection annoncés sur notre site : http://www.geres-sup.com/cahiers/évaluation-des-articles/

Tous les détails à propos des consignes de publication se trouvent à l’adresse : http://www.geres-sup.com/cahiers/consignes-de-publication-1/

La date de publication figure dans le calendrier ci-dessous.

ATTENTION : Les contributions écrites qui ne respecteront pas ces indications formelles ne seront pas expertisées

Calendrier

31 janvier 2017 Envoi des propositions de communication. Destinaitaires : ana-isabel.riberaruizdevergara@univ-rouen.fr

31 mars 2017 Réponse du Comité Scientifique du colloque. Destinaitaires : ana-isabel.riberaruizdevergara@univ-rouen.fr

30 avril 2017 Confirmation de participation des communicants. Destinaitaires : ana-isabel.riberaruizdevergara@univ-rouen.fr

30 septembre 2017 Envoi d’article pour publication des Actes. Destinaitaires : ana-isabel.riberaruizdevergara@univ-rouen.fr ET tano.marcelo@bbox.fr

30 novembre 2017 Évaluation des originaux par le Comité de Lecture. Destinaitaires : ana-isabel.riberaruizdevergara@univ-rouen.fr ET tano.marcelo@bbox.fr

31 janvier 2018 Envoi de l’éventuelle version corrigée des auteurs. Destinaitaires : ana-isabel.riberaruizdevergara@univ-rouen.fr ET tano.marcelo@bbox.fr

30 mars 2018 Nouvelle éventuelle évaluation du Comité de Lecture. Destinaitaires : ana-isabel.riberaruizdevergara@univ-rouen.fr ET tano.marcelo@bbox.fr

31 mai 2018 Publication des Cahiers du GERES nº 9. Destinaitaires : ana-isabel.riberaruizdevergara@univ-rouen.fr ET tano.marcelo@bbox.fr

Modalités de sélection

Les propositions seront examinées par le Comité Scientifique du colloque qui en fera une double évaluation anonyme en tenant compte des trois principaux critères suivants : adéquation à la thématique de la rencontre, rigueur de la méthodologie adoptée, intérêt et l’originalité des contenus. L’information détaillée sur notre façon d’évaluer les communications orales peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.geressup.com/rencontres-internationales/évaluation-des-communications/

Inscription

En cas d’acceptation, si la communication appartient à plusieurs auteurs, chaque contributeur devra s’inscrire au colloque. Tous les détails concernant l’inscription seront fournis dans ce site dans la rubrique "inscription".

Comité d’Organisation

Pour l’Université de Rouen Normandie :

Laura FERNÁNDEZ VALDÉS, Erwin LABRADOR, Paola OCHOA-PERBOST et Ana-Isabel RIBERA RUIZ DE VERGARA

Pour le Groupe d’Étude et de Recherche en Espagnol de Spécialité :

José María CUENCA MONTESINO, María Magdalena FASANO et Marcelo TANO

Comité Scientifique