Résumé

Les projets contributifs d’édition numérique se multiplient ces dernières années et suscitent beaucoup d’intérêt – et de perplexité – dans les communautés de chercheurs. De fait jusqu’à quel point est-il possible d’intéresser la foule et de l’associer à des projets scientifiques ? quels sont les bénéfices, les obstacles et les limites de telles collaborations ? Par ailleurs, la place des éditions de sources littéraires (textes et manuscrits) reste encore restreinte dans ce paysage nouveau.