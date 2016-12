Annonce

Présentation

Créé en décembre 2013, le GIS « Jeu et Sociétés » réunit les universités Paris Descartes, Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris 13-SPC et FDJ. Il a pour mission d’encourager les travaux sur le jeu en sciences humaines et sociales dans le cadre du territoire français, afin de mieux cerner les phénomènes culturels, économiques et sociaux associés au secteur du jeu d’argent mais aussi au jeu en général. Dans le cadre de ses actions de soutien à la recherche scientifique sur le jeu, le GIS « Jeu et société » lance la troisième édition de son appel à projets annuel en privilégiant, cette année, les thématiques qui traitent des jeux de hasard et d’argent.

La convention constitutive du GIS précise que les actions concernées par les appels à projets portent sur : l’aide à la réalisation de missions (contribution au financement de masters, doctorats, post-doc ou prise en charge de certains frais de recherche) ; l’aide au renforcement du lien entre la société civile (associations, ludothèques…) et les lettres, sciences humaines et sociales ; l’aide à la réalisation de journées d’étude et/ou colloques sur le jeu ; l’aide à la traduction en langue étrangère d’articles sur le jeu (si lesdits articles ont déjà été publiés en France) ; l’aide à l’achat d’équipements (logiciels…).

Subventions

Une subvention maximale de 4000 euros pourra être attribuée par projet.

Modalités de candidature

Dossier de candidature : http://goo.gl/BpbmtI

Dépôt de candidature : http://www.ludocorpus.org/depot/

Date limite du dépôt de candidature : 15/01/2017

Publication des résultats : janvier 2017

Procédure à suivre

Un dossier complet, comportant le projet de recherche détaillé comme indiqué selon les consignes, ainsi que le budget prévisionnel total de l’étude, devra être constitué. Le formulaire est joint au présent AAP. Il sera à déposer sur la plateforme accessible via : http://www.ludocorpus.org/depot/

Les dossiers complets devront être déposés le 15/01/2017 au plus tard.

Ils feront l’objet d’une évaluation et d’une sélection par le Conseil scientifique du GIS « Jeu et Sociétés ».

Les résultats définitifs seront communiqués à l’ensemble des porteurs des projets en février 2017.

Attention : tout dossier incomplet sera refusé.

Pour toute question concernant l’appel à projets, vous êtes prié(e) de contacter le secrétaire du GIS M. Karim NAIT OUSLIMANE karim.naitouslimane@univ-paris13.fr

Le conseil scientifique du GIS « Jeu et Sociétés »