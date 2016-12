Annonce

Argumentaire

Cette journée d’étude de recherche vise en premier lieu à favoriser les échanges entre chercheurs chinois et chercheurs français concernant leurs approches respectives de la recherche (sciences sociales, sciences de gestion) en tourisme. Il s’inscrit dans les collaborations déjà fructueuses entre les collègues de l’université de Ningbo et les collègues français, en particulier enseignants-chercheurs à l’université d’Angers (UFR ESTHUA Tourisme et Culture). Si plusieurs éditions du Colloque Sino-Européen du tourisme ont été organisées depuis le début de la décennie, en France et en Chine, l’intérêt de cette journée réside (à l’inverse des usages classiques des colloques) dans le fait de réellement favoriser et multiplier les échanges ainsi que les débats sur un temps long.

Quatre thématiques principales et transversales aux objets de recherche sont présentement identifiées :

l’état des lieux des thématiques et objets de recherche en France et en Chine avec une mise en exergue des éventuelles singularités et complémentarité dans les définitions et les rapports à l’objet ;

les ancrages épistémologiques et postures de recherche en pointant en particulier les variations des positionnements des chercheurs, qu’ils soient « académiques » (fondamentaux) ou « appliqués » ;

les méthodologies ordinaires et innovantes employées dans les recherches françaises, chinoises ou sino-françaises (i.e. des recherches collaboratives engageant des collègues chinois et français) ;

les enjeux et problématiques liés aux comparaisons internationales entre France (ou Europe) et Chine. Les problèmes relatifs aux biais de l’universalisme ou encore à ceux des équivalences sémantiques pourront notamment être convoqués dans les présentations.

Modalités de soumission

date limite de soumission: 18 novembre

Nombre de signe pour les proposition: 1 page de traitement de texte (en français ou chinois) à christophe.guibert@univ-angers.fr

Sélection

Par le comité d'organisation ( Guibert C. et Shen S.)