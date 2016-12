Résumé

En réunissant les doctorants et jeunes docteurs – rattachés, ou ayant été rattachés, à une institution française – dont les travaux portent sur l’Italie préromaine (la péninsule et ses îles), entre l’âge du Bronze récent et le début de la romanisation, l’objectif principal des rencontres est de dresser un état des lieux de la jeune recherche en France, tout en favorisant la création de liens et en stimulant les échanges avec les chercheurs plus confirmés invités à modérer ces deux journées. Afin de mettre en évidence les passerelles transdisciplinaires qui caractérisent les travaux sur l’Italie préromaine, les présentations pourront relever des différents champs disciplinaires qui contribuent à enrichir ce domaine des études : archéologie, histoire, géosciences, épigraphie, philologie, numismatique ou encore histoire des collections.