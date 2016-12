Annonce

Présentation

Cette journée d’étude est l’aboutissement d’un séminaire interdisciplinaire organisé en 2015 et 2016 à l’INALCO. Celui-ci entendait réfléchir à la relation complexe entre des productions artistiques et patrimoniales, des politiques culturelles publiques et l’émergence d’identités sociales, collectives ou individuelles, dans des espaces urbains en Afrique subsaharienne depuis le XIXe siècle. Cette journée entend approfondir une analyse dialoguée de phénomènes complexes induitspar la notion de « circulation ». Il ne s’agit pas d’envisager de simples transferts rendant compte de manière mécanique de relations culturelles coloniales et post-coloniales dissymétriques mais de comprendre en profondeur la nature et les échelles d’échanges Nord-Sud qui se combinent, et parfois de longue date, à des échanges Sud-Sud engageant une large gamme d’acteurs aux logiques spécifiques.

Programme

Salle M019, bât. Olympe de Gouges,

Place Paul Ricœur – Paris 75013

Accueil - 9h

Introduction - 9h15 - 9h30 : Didier Nativel (Paris Diderot-Paris 7/CESSMA) – Jean-Luc Martineau (INALCO-CESSMA)

Session 1 - 9h 30 - 11h 00 : Musées et festivals, au cœur de nouvelles dynamiques culturelles ?

Discutant : Jean-Luc Martineau

Emmanuelle Spiesse (LAM/Sciences Po-Bordeaux), La Galerie nationale d’art de Lagos, un combat pour l’art moderne et contemporain ? (de 1982 à aujourd’hui)

(LAM/Sciences Po-Bordeaux), La Galerie nationale d’art de Lagos, un combat pour l’art moderne et contemporain ? (de 1982 à aujourd’hui) Marian Nur Goni (EHESS/CRAL) , Le « Mogadishu Pan-African Film Symposium » (MOGPAFIS, 1981-1985), au cœur d’échanges transnationaux

(EHESS/CRAL) Le « Mogadishu Pan-African Film Symposium » (MOGPAFIS, 1981-1985), au cœur d’échanges transnationaux Aline Pighin (Paris Diderot-Paris 7/CESSMA), Héloïse Kiriakou (Paris 1/IMAf) Le Musée de la Révolution du Congo-Brazzaville. Transposition vernaculaire d'un outil de l'Internationale socialiste

Pause 11h – 11 h15

Session 2 – 11h 15 – 12h 30 : Comment réinventer la ville post-coloniale ?

Discutant: Didier Nativel

Pauline Guinard (ENS de Paris/ Mosaïques-Lavue), L’art, vecteur de réinvention urbaine et de mobilisations citadines par-delà le Sud et le Nord ?

(ENS de Paris/ Mosaïques-Lavue), L’art, vecteur de réinvention urbaine et de mobilisations citadines par-delà le Sud et le Nord ? Elara Bertho (Paris 3/THALIM), Toponymes, lieux-dits, rumeurs urbaines. Quelques enjeux narratifs et mémoriels autours d’Harare

Déjeuner 12h 30 - 14h 00

Session 3 – 14h 00 – 15h 10 : Supports, jeux spatiaux et nouveaux imaginaires

Discutant : Julien Mallet (IRD/URMIS)

Alfonso Castellanos Malagon (EHESS/IMAf), Quand une musique venue d’ailleurs devient une musique de chez soi. Influences musicales et représentations identitaires dans la musique du kamalengoni à Bobo-Dioulasso

(EHESS/IMAf), Quand une musique venue d’ailleurs devient une musique de chez soi. Influences musicales et représentations identitaires dans la musique du kamalengoni à Bobo-Dioulasso Marie Bridonneau (Paris 10/Mosaïques-Lavue), Reconfigurations identitaires à Lalibela (Éthiopie), petite ville patrimoniale et touristique

Pause 15h 10 – 15 h 25

Session 4 – 15h 30 – 17h 00 : Politiques culturelles et cultures politiques alternatives

Discutante : Odile Goerg (Paris Diderot-Paris 7/CESSMA)

Gabrielle Chomentowski (INALCO, Sociétés plurielles), Céline Pauthier (Paris Diderot-Paris 7/CESSMA), Syli Cinéma en Guinée. Créer un cinéma national à l’aide de la coopération internationale

(INALCO, Sociétés plurielles), (Paris Diderot-Paris 7/CESSMA), Syli Cinéma en Guinée. Créer un cinéma national à l’aide de la coopération internationale Anna Cuomo (EHESS/IMAf), De la pratique musicale à l'activisme politique : le cas du rappeur burkinabè Smockey

Conclusion - 17h00