Les comportements des agents publics, dans les pays africains, s’écartent fréquemment des normes professionnelles qu’ils sont censés suivre et que, pourtant, ils connaissent. Une telle remarque pourrait certes être valable partout dans le monde, mais, dans les conditions particulières de la plupart des Etats africains (situation post-coloniale et dépendance envers l’aide au développement), ces écarts prennent une importance et des formes particulières. Ils sont par ailleurs prévisibles, convergents, routiniers. Autrement dit, ils sont relativement régulés, de façon latente, informelle, implicite. Ils suivent ce qu’on peut appeler des « normes pratiques » et constituent une partie importante des « cultures professionnelles réelles » des personnels de l’Etat. Ils sont aussi à l’origine de divers « goulots d’étranglement » dans le fonctionnement des services.

Ce numéro accueillera des textes décrivant et analysant de tels écarts, dans tel ou tel secteur des administrations et services publics en Afrique. Ces écarts peuvent concerner des comportements relevant de phénomènes connus sous le nom de « corruption » ou de « clientélisme », mais aussi des tentatives de se « débrouiller » pour délivrer tant bien que mal un service à l’usager ou pour faire fonctionner « malgré tout » un segment d’une administration dans un contexte de pénurie. Ils peuvent également exprimer la « revanche des contextes » face à des politiques publiques standardisées et inadaptées ou face à des normes, procédures et protocoles élaborés très loin du terrain.

