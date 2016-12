Annonce

Vous êtes cordialement invités à participer au colloque "Frontières d’Outre-mer et cultures urbaines dans le monde ibérique (XVe-XIXe siècle)" organisé par António de Almeida Mendes, Yann Lignereux et Susana Truchuel qui se tiendra au Château des ducs de Bretagne, à Nantes, les 3-4 novembre prochains.

Argumentaire

Ce colloque prend place au sein du projet de recherche collectif Culturas urbanas en la España moderna : policía, gobernanza e imaginarios (siglos XVI-XIX) (FEDER, Ref. HAR2015-64014-C3-1-R) et bénéficie du partenariat et du soutien du Château des ducs de Bretagne de Nantes, du Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA) et du programme Staraco.

Il réunit des historiens et des historiens de l’art des périodes modernes et contemporaines issus de différentes historiographies (espagnole, française, portugaise, anglo-saxonne) autour des cultures urbaines d’Ancien Régime. Le cadre chronologique ample, du XVe au XIXe siècle, et la multitude des espaces concernés permettent de réfléchir aux changements, aux ruptures et aux continuités mais également et surtout d’envisager les interférences entre les cultures urbaines ibériques qui virent le jour en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe du sud. Espace d’échanges, d’interactions, de sociabilité et de conflit, la ville d’Ancien Régime est un espace historiquement construit de sociabilité, d’autorité et d’organisation politique. L’intégration et l’exclusion des minorités socio-raciales, ethniques et religieuses ont construit l’image artistique, la mémoire et l’identité des villes. L’étude des expériences multiples de cohabitation et de gouvernement permet d’envisager la diversité des processus de construction des cultures urbaines en Europe et dans les frontières d’Outre-mer.

Trois axes de recherche seront tout particulièrement explorés :

la participation des minorités ethniques, religieuses ou étrangères au gouvernement de la ville

les processus d’hybridation et de métissage en Péninsule ibérique et dans les empires

la formation des identités et des cultures politiques à l’échelle locale et globale

La présentation des travaux de jeunes chercheurs sous forme de posters clôturera le colloque.

Programme

Jeudi 3 novembre

Cour du château des ducs de Bretagne

10h00-12h00 : Accueil et visite guidée du Musée des ducs de Bretagne : Krystel Gualdé (Château des ducs de Bretagne).

14h15-14h30 : Accueil : Bertrand Guillet (Château des ducs de Bretagne)

Présentation : António de Almeida Mendes et Susana Truchuelo

Salle de la Tour du Fer à Cheval

Session I : Villes, pouvoirs et minorités

Présidence : Ofelia Rey Castelao (Université de Saint Jacques de Compostelle)

14h30-14h50 : Guida Marques (EHESS, Paris), “Ville-frontière d'outre-mer: Salvador de Bahia, XVIe-XVIIe siècle”

(EHESS, Paris), “Ville-frontière d'outre-mer: Salvador de Bahia, XVIe-XVIIe siècle” 14h50-15h10 : Jorge Ribeiro (Université de Porto), “Les communautés étrangères à Porto du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle”

(Université de Porto), “Les communautés étrangères à Porto du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle” 15h10-15h30 : Susana Truchuelo García (Université de Cantabrie), “Villes, commerce et pouvoir: les minorités etnico-religieuses aux Pays Basque”

Débat et pause

16h15-16h35 : Manuel-Reyes García Hurtado (Université de la Corogne), “Ce que l’eau cache. La darse de l’arsenal de Ferrol dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle”

(Université de la Corogne), “Ce que l’eau cache. La darse de l’arsenal de Ferrol dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle” 16h35-16h55 : Inês Amorim (Université de Porto), “Systèmes de gouvernement dans les institutions de bienfaisance dans la ville de Porto: inclusion et exclusion dans la Confrérie de la Miséricorde”

(Université de Porto), “Systèmes de gouvernement dans les institutions de bienfaisance dans la ville de Porto: inclusion et exclusion dans la Confrérie de la Miséricorde” 16h55-17h15 : Clément Thibaud (Université de Nantes), “Républicaniser une ‘monarchie de villes’: la révolution des cités en Nouvelle-Grenade (1 780-1 821)”

Débat

Vendredi 4 novembre

Salle de la Tour du Fer à Cheval

Session II : Frontières d’Outre-mer: processus et hybridations

Présidence : Manuel-Reyes García Hurtado (Université de la Corogne)

10h00-10h20 : Manuela Agueda García-Garrido (Université de Caen), “Prêcher à Manille au XVIIe siècle: stratégies d’acculturation et d’intégration”

(Université de Caen), “Prêcher à Manille au XVIIe siècle: stratégies d’acculturation et d’intégration” 10h20-10h40 : Yayoi Kawamura (Université de Oviedo), “Manila, Spanish city and cross center. A study through the inventory of the governor Alonso Fajardo (1 624)”

(Université de Oviedo), “Manila, Spanish city and cross center. A study through the inventory of the governor Alonso Fajardo (1 624)” 10h40-11h00 : Yann Lignereux (Université de Nantes), “Un empire de sujets ou une société de fils ? Filiation, affiliation et adoption dans l’empire français d’Amérique”

(Université de Nantes), “Un empire de sujets ou une société de fils ? Filiation, affiliation et adoption dans l’empire français d’Amérique” 11h00-11h20 : Laurent Vidal (Université de La Rochelle), “La genèse des “pousos” au Brésil : considérations sur les formes urbaines nées de l’attente”

Débat

Session III: Cultures politiques et identités culturelles

Présidence : Luis Sazatornil Ruiz (Université de Cantabrie)

14h15-14h35 : Margarita Serna Vallejo (Université de Cantabrie), “El conflicto político entre las gentes del mar y las oligarquías locales en el Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa”

(Université de Cantabrie), “El conflicto político entre las gentes del mar y las oligarquías locales en el Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa” 14h35-14h55 : António de Almeida Mendes (Université de Nantes), “Vivre à Lisbonne après la traite : parcours de femmes et d’hommes de couleurs dans un monde de dépendances”

(Université de Nantes), “Vivre à Lisbonne après la traite : parcours de femmes et d’hommes de couleurs dans un monde de dépendances” 14h55-15h15 : Karine Durin (Université de Nantes), “La circulation des écrits clandestins dans l’Espagne du XVIIe siècle : la culture urbaine et ses marges”

Débat et pause

Session IV: Présentation de travaux et de posters de jeunes chercheurs

Présidence : Tomás A. Mantecón Movellán

15h45-15h55 : Rubén Castro Redondo (Université de Saint Jacques de Compostelle), “Problèmes de servitudes à l'intérieur des villes galiciennes de l'époque moderne”

(Université de Saint Jacques de Compostelle), “Problèmes de servitudes à l'intérieur des villes galiciennes de l'époque moderne” 15h55-16h05 : David A. Abián Cubillo (Université de Cantabrie), “Estrategias de integración de extranjeros y circulación tecnológica entre la oficialidad del ejército borbónico”

(Université de Cantabrie), “Estrategias de integración de extranjeros y circulación tecnológica entre la oficialidad del ejército borbónico” 16h05-16h15 : Natalia Ganzo Galaz (Université de Cantabrie), “Fiesta y representaciones del poder en las ciudades atlánticas de la Monarquía Hispánica: la proclamación de Carlos IV (1 789)”

(Université de Cantabrie), “Fiesta y representaciones del poder en las ciudades atlánticas de la Monarquía Hispánica: la proclamación de Carlos IV (1 789)” 16h15-16h25 : Grégory Aupiais ( Université de Nantes), “Les images du pauvre atlantique au XVIIIe siècle”

Université de Nantes), “Les images du pauvre atlantique au XVIIIe siècle” 16h25-16h35 : Allan Yvart (Université de Nantes), “Africanité et francité: discours d'appartenances des libres de couleur du Sénégal au XVIIIe siècle”

(Université de Nantes), “Africanité et francité: discours d'appartenances des libres de couleur du Sénégal au XVIIIe siècle” 16h35-16h45 : Anne-Sophie Coudray (Université de Nantes), “De l'esclavage à la liberté : Les esclaves fugitifs de Virginie au XVIIIe et XIXe siècle”

(Université de Nantes), “De l'esclavage à la liberté : Les esclaves fugitifs de Virginie au XVIIIe et XIXe siècle” 16h45-16h55 : Marina Torres Trimallez (Université de Cantabrie), “Urbs and civitas in China: European interpretations of Chinese urban settlements”

(Université de Cantabrie), “Urbs and civitas in China: European interpretations of Chinese urban settlements” 16h55-17h05 : Francisco Cebreiro Ares (Université de Saint Jacques de Compostelle), “Transfering cash and financial information at the end of the Old Regime. The case of the National Bank of San Carlos (Coruña 1 785 - 1 805)”

Table Ronde et débat

Conclusions finales : António de Almeida Mendes, Yann Lignereux, Susana Truchuelo

Coordinateurs scientifiques

António de Almeida Mendes,

Yann Lignereux,

Susana Truchuelo

Organisation

Krystel Gualdé et Aanor Le Mouël