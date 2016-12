Annonce

Argumentaire

Quatrième temps du programme pluriannuel sur l’histoire du Grand Paris, le colloque international mobilise, dans une perspective transnationale et interdisciplinaire, les connaissances de la recherche urbaine. Il s’inscrit dans la continuité des trois précédents colloques réunis à la Cité de l’architecture et du patrimoine et au Petit Palais en 2013, 2014 et 2015. Ces journées d’études et de débats avaient mis en lumière les premiers projets d’aménagement et d’organisation du Grand Paris du début du XXe siècle aux années Delouvrier.

Le colloque de 2016 couvre le temps présent du Grand Paris, de la fin des années 1960 aux débuts du XXIe siècle. Il met en perspective l’histoire de la région Île-de-France entre la réalisation des principales mesures du Schéma directeur de 1965 (RER, Villes nouvelles, grandes infrastructures périurbaines, politiques d’équipement et d’assainissement) et l’émergence des problématiques propres à notre temps (gouvernance métropolitaine, renouvellement urbain, ville durable, etc.). Il réunit des chercheurs venus de plusieurs pays pour évoquer, dans une perspective comparée les tournants de la planification et de la production urbaines, la circulation des modèles et l’aménagement des grandes métropoles. Les communications interrogeront également l’actualité de la région parisienne pour mieux saisir les enjeux urbains, sociaux, politiques et économiques de la construction des métropoles.

Programme

Jeudi 1er décembre

9 h 15 Accueil du public

9 h 30 Accueil par François BROUAT , directeur de l'ENSA Paris Belleville et Olivier COUTARD , UPEM, directeur du Labex Futurs urbains

, directeur de l'ENSA Paris Belleville et , UPEM, directeur du Labex Futurs urbains 10 h 00 Introduction générale par Laurent COUDROY DE LILLE, EUP, Lab Urba, et LOÏC VADELORGE, UPEM, ACP

10 h 20 Session 1 : Planifier les métropoles (I)

Présentation par Frédéric Pousin, cnrs, ipraus et Maria Castrillo, Université de Valladolid, instituto universitario de urbanistica

Martin CROOKSON Strategic Planning Consultancy, London, L’être et le néant : metropolitan governance and its absence : London 1970-2000

Strategic Planning Consultancy, London, L’être et le néant : metropolitan governance and its absence : London 1970-2000 Anne GRILLET-AUBERT ENSA Paris Belleville, IPRAUS, Ce bien rare qu'est devenu l'espace. L'espace ouvert dans les schémas d'aménagement de la région francilienne

ENSA Paris Belleville, IPRAUS, Ce bien rare qu'est devenu l'espace. L'espace ouvert dans les schémas d'aménagement de la région francilienne Hervé BLUMENFELD, IAU IdF et Jean-François COULAIS ENSA Versailles, IPRAUS, Gérald Hanning et la composition urbaine en Île-de-France, 1973-1980

IAU IdF et ENSA Versailles, IPRAUS, Gérald Hanning et la composition urbaine en Île-de-France, 1973-1980 Denis BOCQUET ENSA Strasbourg, AMUP, Les impensés de la planification à l'échelle métropolitaine : Berlin 1989-2016

11 h 50 Débat

12 h 30 : Pause - déjeuner

14 h 00 Session 2 Crise et restructuration de la petite couronne

Présentation par Florence BOURILLON, UPEC, CRHEC et Charlotte VORMS, Paris 1-Panthéon Sorbonne, CHS

Diego Beja INGLEZ DE SOUZA UNICAP et Emmanuel BELLANGER CNRS, CHS, La fin de la banlieue rouge ? Transformations, revendications et résistances à Vitry-sur-Seine, années 1970-2000

UNICAP et CNRS, CHS, La fin de la banlieue rouge ? Transformations, revendications et résistances à Vitry-sur-Seine, années 1970-2000 Marie-Fleur ALBECKER CRIA, UMR Géographie-Cités, Recycler la première couronne de banlieue industrielle : de la désindustrialisation à l’imposition d’une logique de croissance

CRIA, UMR Géographie-Cités, Recycler la première couronne de banlieue industrielle : de la désindustrialisation à l’imposition d’une logique de croissance Cédric FERIEL Paris-Est, Labex Futurs urbains, Le retour des centralités anciennes du Grand Paris dans les années 1970

15 h 10 Débat

15 h 40 Session 3 : Exporter la métropole

Présentation par Martine DROZDZ, CNRS, LATTS et Rosemary WAKEMAN, FORDHAM UNIVERSITY NEW YORK

Anne PORTNOÏ , ENSA Normandie, LATTS et Loup CALOSCI , ENSA Paris La Villette, AHTTEP, La conception de Cergy-Pontoise au regard de la production des villes nouvelles nord-européennes

, ENSA Normandie, LATTS et , ENSA Paris La Villette, AHTTEP, La conception de Cergy-Pontoise au regard de la production des villes nouvelles nord-européennes Clément ORILLARD, EUP, Lab Urba, Schéma directeur, RER et ville nouvelle: expertises françaises en Argentine, 1967-72 / 1984

EUP, Lab Urba, Schéma directeur, RER et ville nouvelle: expertises françaises en Argentine, 1967-72 / 1984 Galila EL KADI IRD, Le schéma directeur du Grand Caire, 1981 : antécédents, enjeux et impacts

16 h 50 : Débat

17 h 30 Table-ronde : Expositions et musées métropolitains

Animation par Nathalie ROSEAU, ENPC, LATTS, et Viviane CLAUDE, INSTITUT D’URBANISME DE LYON avec la participation de Cédric FERIEL, PARIS-EST, LABEX FUTURS URBAINS

Avec

Guy AMSELLEM , président de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine

, président de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine Julie CORTEVILLE , chef du Service Patrimoine et Inventaire, région IdF

, chef du Service Patrimoine et Inventaire, région IdF Marie-Pierre DEGUILLAUME , directrice et conservatrice du musée de Suresnes

, directrice et conservatrice du musée de Suresnes Carola HEIN , TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment

, TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment Alexandre LABASSE, Pavillon de l’Arsenal

19 h 00 Clôture

Vendredi 2 décembre

9 h 45 Accueil du public

10 h 00 Session 4 : Politiques urbaines et stratégies d'aménagement

Présentation par Clément ORILLARD, EUP, LAB URBA et Julien ALDHUY, EUP, LAB URBA

Alice SOTGIA, UMR 7303 TELEMME / LIA MediterraPolis et Thibault TELLIER, IEP Rennes, Un dispositif original pour le Grand Paris : Banlieues 89

UMR 7303 TELEMME / LIA MediterraPolis et IEP Rennes, Un dispositif original pour le Grand Paris : Banlieues 89 Nathalie ROSEAU, ENPC, LATTS, Le Grand Paris des infrastructures, 1965-1976

ENPC, LATTS, Le Grand Paris des infrastructures, 1965-1976 Catherine BLAIN, ENSA Lille, LACTH, Un urbanisme ouvert, participatif et intégré : Evry, capitale de l’Essonne

ENSA Lille, LACTH, Un urbanisme ouvert, participatif et intégré : Evry, capitale de l’Essonne Guy BURGEL, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, Centralité et polycentrisme dans le projet urbain parisien des dernières décennies du XXe siècle

11 h 30 : Débat

12 h 30 Pause – déjeuner

14 h 00 : Session 5 : Projet et formes urbaines

Présentation par Frédéric BERTRAND, ENSA PARIS BELLEVILLE, IPRAUS et Pierre CHABARD, ENSA Paris La Vilette AHTTEP

Geoffrey GRULOIS, Université Libre de Bruxelles, LOUISE et Pauline VARLOTEAU, Université Libre de Bruxelles, LOUISE, De l’urbanisme de plan à l’urbanisme de projet : le cas bruxellois

Université Libre de Bruxelles, LOUISE et Université Libre de Bruxelles, LOUISE, De l’urbanisme de plan à l’urbanisme de projet : le cas bruxellois Valéry DIDELON, ENSA Paris Malaquais, ACS, La controverse Euralille

ENSA Paris Malaquais, ACS, La controverse Euralille Sébastien RADOUAN, ENSA Nantes, Saint-Denis - Zac Basilique (1972-1993) : le projet d’une nouvelle urbanité au nord de Paris

ENSA Nantes, Saint-Denis - Zac Basilique (1972-1993) : le projet d’une nouvelle urbanité au nord de Paris Lionel ENGRAND, ENSA Normandie, IPRAUS, Des unités de voisinage aux "immeubles de ville" : révision doctrinale à Cergy-Pontoise (1970-1978)

15 h 30, Débat

15 h 40 Session 6 : Planifier les métropoles (II)

Présentation par Corinne JAQUAND, ENSA Paris Belleville, IPRAUS et Laurent COUDROY DE LILLE, EUP, LAB URBA

Miguel FERNANDEZ MAROTO, Université de Valladolid, Instituto universitario de Urbanistica, Entre l’expansion et la réforme : le phénomène métropolitain en Espagne à travers le cas de Valladolid (1970-2000)

Université de Valladolid, Instituto universitario de Urbanistica, Entre l’expansion et la réforme : le phénomène métropolitain en Espagne à travers le cas de Valladolid (1970-2000) Rachel LINOSSIER, IUL, UMR Triangle, L’invention du Grand Lyon par la planification stratégique, entre intérêts économiques et affirmation d’un statut métropolitain

IUL, UMR Triangle, L’invention du Grand Lyon par la planification stratégique, entre intérêts économiques et affirmation d’un statut métropolitain Eirini KASIOUMI, ETH Zürich, The airport in the constitution of Grand Paris post-1970 : from projects to project territories

16 h 50 : débat

17 h 00 Conclusion par André LORTIE, ENSA Paris Belleville, IPRAUS

17 h 45 Clôture du colloque

Comité d'Organisation

Emmanuel Bellanger CNRS/Université Paris 1/CHS

Frédéric Bertrand ENSA Paris Belleville/Ipraus

Florence Bourillon UPEC/CRHEC

Laurent Coudroy de Lille EUP/Lab'Urba

Corinne Jaquand ENSA Paris Belleville/Ipraus

André Lortie ENSA Paris Belleville/Ipraus

Clément Orillard EUP/Lab'Urba

Nathalie Roseau ENPC/LATTS

Loïc Vadelorge UPEM/ACP

Comité scientifique