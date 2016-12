Argumentaire

Cette journée d’étude souhaite revenir sur une dimension du XVIIe siècle longtemps minorée. En éclairant les avatars postrévolutionnaires de figures et de corpus catégorisés comme « libertins érudits » ou délibérément rejetés sous l’étiquette du « libertinage de mœurs » à partir de l’étude fondatrice de René Pintard, notre objectif sera de contribuer au comblement de ce qui fut longtemps un angle mort de l’historiographie littéraire et philosophique.

Incarnée par des figures de penseurs comme La Mothe Le Vayer, Naudé ou Gassendi, mais aussi de poètes et de romanciers comme Théophile de Viau et Cyrano de Bergerac, cette contre-culture du XVIIe siècle a pâti du privilège exorbitant conféré au « siècle de Louis XIV » conçu à la fois comme résumé suffisant de tout le XVIIe siècle et comme identifiant national. Pareille observation vaut surtout pour l’Université, où cet autre XVIIe siècle ne sera exhumé (et souvent encore méprisé) que sous la IIIe République. Encore faut-il ne pas ériger le dernier tiers du XIXe siècle en point de départ absolu. Dès le début du siècle, et bien que la catégorie même de « libertinage érudit » ne soit pas encore instituée, les corpus en question sont édités et commentés selon des principes de nomination, de classification et d’évaluation qui restent à étudier en tant que tels. Au carrefour de la mémoire académique et de l’érudition bibliophilique, c’est bien à la mise en histoire d’un XVIIe siècle hors Panthéon que vise cette rencontre.