Argumentaire

Les constructions identitaires sont au cœur des problématiques contemporaines sociétales. Elles interrogent, bien sûr le rapport de soi à soi, mais plus largement, le rapport de soi aux autres. Qui suis-je dans la société ? De plus, s'interroger, questionner, et comprendre les constructions identitaires et ses mécanismes chez l'autre sont autant de façon de l'accepter et de le comprendre. C'est pour ces raisons qu'il nous semble opportun d'interroger la construction identitaire dans une dimension récente et contemporaine, il nous paraît important de voir en l'autre, dans sa culture.

Le caractère historique, comme matière et comme sujet de l’écriture dans la production romanesque sera à même de nous explique, éclaircir des positions. Les enjeux esthétiques, historiques, sociologiques et psychologiques mobilisés par la production littéraire et artistique. Il sera intéressant de montrer comment artistes et écrivains s’emparent de l’expérience de la guerre pour dénoncer les occultations et les non-dits et mettre en scène les difficultés liées à l’écriture de l’histoire. esthétiques et approches comparées. On pourra s’intéresser qu’aux procédés de construction/déconstruction dont elle fait l’objet. Mémoire individuelle et mémoire collective : la manière dont elles affleurent dans les pratiques littéraires.

Dans cet argumentaire, il est question d’observer et d’approcher la dynamique identitaire entre altérité, histoire et mémoire en termes de (re)présentation(s) à travers des supports romanesques à la fois algériens, subsahariens et orientaux d’expression française. « Le concept d'identité explicite une problématique certainement diffuse qui apparaît avec force dans le romantisme et qui se trouve encouragée par les conditions de vie dans la société industrielle : c'est l'époque à laquelle l'individu perd petit à petit l'identité immédiate que lui conféraient les groupes sociaux stables et homogènes auxquels il appartenait »[1], raison pour laquelle les sociologues considèrent l’identité comme un processus social qui prend sa source dans le regard de l’autre et l’interprétation que nous en faisons, c’est un processus actif de représentation du à un travail collectif.

Andrée Chedid, conçoit l'écriture comme ce qui permet la sortie vers l'Autre, comme un hors de soi qui ouvre vers l'ailleurs. D'autres, comme Paul Dirkx, diront que l'écriture « est ce qui fait que le signifiant fasse davantage que dénoter son signifié et dépasse donc la transparence de la langue quotidienne (..). L'écriture est ce jeu de connotations qui réfère à un au-delà du langage `normal'. L'histoire sociale de la littérature est par conséquent, selon Barthes, l'histoire de cette résistance aux effets sclérosants des codes de la langue et du style »[2].

Les interrogations sont les suivantes :

Comment entre re-connaissance et (re) construction, entre comparaison et différenciation, l’identité, s’appréhende tantôt comme processus, tantôt comme produit d’où sa prise en charge

1- de tout un sens ?

2- Comment est réécrite l’histoire mémorielle de ‘’toute’’ identité? Peut-on parler d’une (im) possibilité et/ou d’une (ré) écriture d’une identité à caractère h(H)istorique ?

3- Peut-on discourir de l’éclatement des lieux et des récits identitaire(s) ? À cet égard, elle (identité) intéresse l'ensemble des disciplines des sciences humaines/sociales et peut être abordée de différents points de vue : sociologique, psychologique, mais aussi, historique, et littéraire. Quelle part H(h)istorique est véhiculée dans les romans

Vouloir cerner les rapports qui existent entre identité, histoire et littérature, semble d'une importance capitale dans l'appréhension du phénomène identitaire dans la littéraire contemporaine. C’est pourquoi, cette journée d’étude se propose de questionner le rapport des identités à l’ère de la mondialisation/modernisation. Une approche transversale ou transdisciplinaire (littérature, sociologie, anthropologie, psychanalyse, etc.) sera privilégiée. Le dessein vise à doter et chercheurs/enseignants d'une structuration de base axée sur -entre autre- l'analyse et l'interprétation du texte - aussi bien dans sa relation à l'auteur et au lecteur que dans son rapport à la société et à l'histoire.

Conditions de soumission

Les proposition des participants sont à soumettre à l’adresse e-mail : nouar75@gmail.com

Elles comprendront :

Nom et prénom du communicant, grade, institution universitaire d’attache

Titre de la proposition

Résumé de la proposition en 500 mots au plus (Times new roman 12, interligne 1,5)

Notice bio-bibliographique de l’auteur

Calendrier

Soumission des propositions jusqu’au 30 novembre 2016

Evaluation des propositions : décembre2016

Notification d’acceptation : janvier 2017

Envoi des communications : 15 février 2017

