Les journées du 18 et 19 novembre 2016 sont les premières rencontres du Réseau SUD sur l’enseignement. Elles rassemblent des enseignants des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture et d’autres lieux de formations en urbanisme et en sciences sociales, qui partagent des approches coopératives sur les questions architecturales et urbaines. Tous engagent les étudiants sur des projets socialement utiles et mettent les habitants en situation de conception. Ils ancrent la pédagogie dans les réalités vécues et se préoccupent des situations de vulnérabilité : bidonvilles, quartiers populaires et centre en reconquête, réfugiés et occupants fragiles, habitats participatifs et lieux de résistance.

À l‘initiative du Réseau SUD et de ces premières rencontres : Agnès Deboulet, Université Paris 8, LAVUE, Muriel Girard, ENSA Marseille, INAMA-ENSA-M, Rainier Hoddé, ENSA Paris la Villette, LAVUE, Khedidja Mamou, ENSA Montpellier, LAVUE, LIFAM, Merril Sinéus, ENSA Paris-La Villette.

Depuis 2015 le Réseau SUD - Situations Urbaines de Développement - fait partie des neuf “Réseaux scientifiques thématiques” agréés et soutenus par le Ministère de la Culture et de la Communication. Son objectif est de constituer un réseau d’enseignements des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture et d’autres formations supérieures qui développent des approches coopératives mettant les habitants en situation de conception, engageant les étudiants sur des projets socialement utiles, ancrant la pédagogie dans les réalités vécues et se préoccupant des situations de vulnérabilité.

Les journées du 18 et 19 novembre 2016 ont lieu avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec Centre SUD, le Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement LAVUE UMR CNRS 7218, et la Cité de l’Architecture et du Patrimoine qui les accueille.

Programme

Vendredi 18 novembre

9h15-9h30 - Introduction, Présentation du Réseau scientifique thématique SUD - Situations Urbaines de Développement, déroulé de la journée

Agnès Deboulet, Université Paris 8, LAVUE,

Muriel Girard, ENSA Marseille, INAMA-ENSA-M

9h30-11h30 - Session 1 : Faire face aux vulnérabilités

Cyrille Hanappe , ENSA Belleville, “L’architecture au Temps des Dérèglements”

, ENSA Belleville, “L’architecture au Temps des Dérèglements” Arlette Hérat , ENSA Marseille, chercheure associée au LPED / UMR 151-AMU-IRD, Jean-Charles Franceschi, ENSA Marseille, et 2 étudiant(e)s du ‘collectif H21 retour sur expérience’, “S’ancrer dans le réel, quand s’arrête le projet?”

, ENSA Marseille, chercheure associée au LPED / UMR 151-AMU-IRD, Jean-Charles Franceschi, ENSA Marseille, et 2 étudiant(e)s du ‘collectif H21 retour sur expérience’, “S’ancrer dans le réel, quand s’arrête le projet?” Pascale Joffroy , ENSA Marne-La-Vallée, “Bidonvilles et habitats précaires”

, ENSA Marne-La-Vallée, “Bidonvilles et habitats précaires” Boris Roueff, ENSA Lyon, LAURE-EVS UMR 5600 et Chantal Dugave, ENSA Lyon, GERPHAU-UMR 1218, “Entendre la commande à la Clinique de Chailles”

Discutante : Muriel Girard, ENSA Marseille, INAMA-ENSA-M

11h30-12h30 - Croisement d’expériences étudiantes

ICI Initiatives Construites Îlo-Dionysiennes! ( Céline Tcherkassy, Hélène Bucher ), ENSA Paris-La Villette, “Co-construisez qu’ils disaient”

), ENSA Paris-La Villette, “Co-construisez qu’ils disaient” Graines d’archi ( Marie Segonne, Emmanuelle Pons, Lili Szabo) , ENSA Marseille, “Apprendre in situ”

, ENSA Marseille, “Apprendre in situ” Stéphanie El Hourany et Benoit Ramos, ENSA Montpellier, “L’étudiant acteur, l’architecture comme levier social”

Discutante : Merril Sinéus, ENSA Paris-La Villette

Pause déjeuner

14h-15h30 - Session 2 : Construire des partenariats et des formats

Stéphane Duprat et Cyrille Marlin , ENSAP Bordeaux, “Un enseignement de campagne, comment faire ? L’expérience d’une résidence pédagogique avec les habitants d’un village creusois”

et , ENSAP Bordeaux, “Un enseignement de campagne, comment faire ? L’expérience d’une résidence pédagogique avec les habitants d’un village creusois” Stéphane Hanrot et Marion Serre , ENSA Marseille, Project[s], avec Théo Mouzard, “Quelles formes de coopération dans le workshop immersif ? Études de cas”

et , ENSA Marseille, Project[s], avec Théo Mouzard, “Quelles formes de coopération dans le workshop immersif ? Études de cas” Séverine Bridoux-Michel, ENSAP Lille, LACTH, “Initiation à la recherche et pratiques collaboratives. Conception & expérimentation architecturales, urbaines et paysagères”

Discutant : Rainier Hoddé, ENSA Paris la Villette, LAVUE

15h30-17h30 - Session 3 : Impliquer les professions et les disciplines

Clotilde Barto , ENSA Paris-Malaquais, “L’architecte aujourd’hui, notable ou citoyen?”

, ENSA Paris-Malaquais, “L’architecte aujourd’hui, notable ou citoyen?” Laurent Ducourtieux , EIVP, Lab’Urba-UPEM, “Elève-ingénieurs et aménagement participatif : désirs et frustrations à travers plusieurs situations parisiennes”

, EIVP, Lab’Urba-UPEM, “Elève-ingénieurs et aménagement participatif : désirs et frustrations à travers plusieurs situations parisiennes” Florian Golay , ENSA Grenoble, et Cécile Léonardi, ENSA Grenoble, LaBex AE&CC, Laboratoire Cultures Constructives, “S’impliquer dans le renouvellement urbain, une pédagogie du projet au service d’espaces et d’acteurs ‘tiers’”

, ENSA Grenoble, et Cécile Léonardi, ENSA Grenoble, LaBex AE&CC, Laboratoire Cultures Constructives, “S’impliquer dans le renouvellement urbain, une pédagogie du projet au service d’espaces et d’acteurs ‘tiers’” Jennifer Buyck, Institut d’Urbanisme de Grenoble, PACTE, Nicolas Tixier, ENSA Grenoble & ESAAA, Cresson-UMR AAU, “Villeneuve Échirolles en débats et en projets, retours sur un atelier du master Design urbain”

Discutante : Khedidja Mamou, ENSA Montpellier, LAVUE, LIFAM

Samedi 19 novembre

9h15-9h30 - Introduction

9h30-11h00 - Session 4 : S’engager et coopérer à l’international

Barbara Morovich , ENSA Strasbourg, AMUP, “Réflexivité et actions artistiques dans des contextes en mutation urbaine : une pédagogie pluridisciplinaire (Strasbourg et BuenosAires)”

, ENSA Strasbourg, AMUP, “Réflexivité et actions artistiques dans des contextes en mutation urbaine : une pédagogie pluridisciplinaire (Strasbourg et BuenosAires)” Victor Brunfaut et Graziella Vella, Faculté d’architecture La Cambre-Horta, Université Libre de Bruxelles, “Pratiques d’enseignement du projet d’architecture au sein de l’atelier ‘Terrains d’architecture’”

Discutante : Agnès Deboulet, Université Paris 8, LAVUE

11h00-12h00 - Croisement d’expériences étudiantes

Pauline Carriot , ENSA Paris-Malaquais, “Une expérience de coopération entre habitants mobilisés et architectes bénévoles à Madrid”

, ENSA Paris-Malaquais, “Une expérience de coopération entre habitants mobilisés et architectes bénévoles à Madrid” Mélusine Pagnier et Flavio Pellegrin , ENSA Paris-Belleville, “Energie populaire : la machine à rêve de la Noue”

et , ENSA Paris-Belleville, “Energie populaire : la machine à rêve de la Noue” Andrea Tormo Jimenez, ENSA Paris-Malaquais, “L’évolution du regard, les Courtillières à Pantin”

Discutante : Merril Sinéus, ENSA Paris-La Villette

12h00-12h30 - Conclusion des journées

Perspectives : un séminaire annuel sur les pédagogies engagées

Rainier Hoddé , ENSA Paris la Villette, LAVUE

, ENSA Paris la Villette, LAVUE Marie-Hélène Contal, Directrice du développement culturel, Cité de l’architecture et du patrimoine

Pause déjeuner

14h-16h - Visite de terrain

Avec Sylvain Adam, association APPUII - Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l’International