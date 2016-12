Résumé

Tout en privilégiant la prise en compte des rapports de genre et les approches comparatives, le colloque insistera sur les processus de transformation des espaces et de leurs fonctions. L’espace est ici entendu dans un double sens : celui qui l’indexe aux lieux et aux paysages, celui qui renvoie à une délimitation abstraite pour dire, par exemple, l’espace politique ou l’espace littéraire. Les contributions de chercheurs, mais aussi d’autres types d’acteurs (associations, artistes …), ayant pour terrain les sociétés arabes et méditerranéennes seront privilégiées sans exclure d’autres régions du monde.