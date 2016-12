Annonce

Argumentaire

Dédiées chacune à un moment historique signifiant dans l’histoire global, elles distingueront ce qu’il y a de circulations, de particularités et de communautés d’intentions d’une société émettrice à l’autre. Ces journées se veulent par ailleurs être un espace de recherche collaborative croisant des espaces géographiques et culturels susceptibles de faire émerger d’autres modalités d’approche de l’histoire et de ses objets. Cette première journée d’études est consacrée à la période post-Seconde Guerre mondiale et aux espaces ou territoires postcoloniaux au sens élargi. Elle examinera comment les reconfigurations d’ordre global engendrées par la fin d’un conflit à échelle mondiale et les indépendances ont, à travers l’exercice du périodique, contribué à des développements critiques locaux et à des transferts tant conceptuels qu’artistiques.

En collaboration avec le collectif Global Art Prospective. Cette journée d’études est réalisée avec le soutien du Labex CAP.

Programme

9h00 Accueil

9h15 Présentation du programme "Global Art Prospective" / Zahia Rahmani (INHA)

Session 1

Modération : Marie-Laure Allain Bonilla (Université de Bâle) et Emilie Goudal (Centre allemand d'histoire de l'art)

9h30 Les revues font la culture ! / Lotte Arndt (Ecole supérieure d'art et design de Valence)

(Ecole supérieure d'art et design de Valence) 10h00 Ulli Beier et Black Orpheus – une agrégation de force / Mica Gherghescu (Bibliothèque Kandinsky, MNAM/Centre Pompidou)

10h30 Pause

11h00 La revue Souffles, laboratoire d’humanisme / Kenza Sefrioui (Journaliste culturelle et critique littéraire)

(Journaliste culturelle et critique littéraire) 11h30 « Art Versus Culture » : Les revues de la Turquie républicaine / Ali Akay (Université de Mimar Sinan)

(Université de Mimar Sinan) 12h00 Khorous-e Jangi [Le Coq combattant] / Morad Montazami (Tate Modern)

12h30 Pause

Session 2

Modération : Florence Duchemin-Pelletier (INHA) et Annabela Tournon (Centre allemand d'histoire de l'art)

14h00 MARG : La fabrique d'une pensée à Bombay / Devika Singh (Centre allemand d’histoire de l’art)

(Centre allemand d’histoire de l’art) 14h30 Panorama des revues chinoises d’après-guerre : des mouvements de libéralisation de la pensée à la libéralisation économique (1978 -2008) / Estelle Bories (Université Paris 3)

(Université Paris 3) 15h00 L’Architecture d’aujourd’hui s’exporte en Argentine. La Arquitectura de hoy 1947-1949 / Cecilia Braschi (Université Paris 1)

15h30 Pause

16h00 Culture and (First phase) Globalization from a Cuban perspective : Casa de las Américas in the Formative years / Nadia Lie (Université catholique de Louvain)

(Université catholique de Louvain) 16h30 Conversation autour de la revue Souffles / Toni Maraini (Historienne de l’art et écrivain)

17h00 Discussion