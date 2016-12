Annonce

Argumentaire

Le point de départ de ce séminaire est dans les expressions de « théories voyageuses » qui, là où une chaîne conceptuelle faisait défaut (exils, guerres, et déplacements, situations de subalternisation dans la vie, le droit, et la langue, séparations), s'écrivent en une cartographie de récits où énoncés et énonciations ne peuvent être disjointes. Ces récits sont les syntagmes concrets issus de la rencontre avec la persistance des formes de vie et d’historicisation.

Par ailleurs, les conflits qui traversent le Proche et Moyen-Orient aujourd’hui ne sont pas dissociables de l’histoire des accords Sykes-Picot. Il est également nécessaire de les aborder à partir d’une analyse plus large des conditions de la globalisation, cet autre nom de la colonisation, dans ses dimensions politiques, sociales, économiques, etc.

C’est depuis un décentrement constant, un décentrement dont dérive une différence dans laquelle s'inscrivent les autres noms de l'histoire, que pourraient se dire les formes nouvelles possibles du politique.

Sa’aid écrit que « La première fois qu'une expérience humaine est enregistrée, puis formulée en des termes théoriques, sa force vient du fait qu'elle est directement liée à, et organiquement provoquée par, de réelles circonstances historiques. Les versions ultérieures de la théorie ne peuvent reproduire sa puissance initiale, car la situation s'est calmée, a changé, la théorie est dégradée et atténuée, transformée en un substitut universitaire relativement insipide de ce qu'elle était vraiment, son but premier étant, dans l'œuvre analysée, le changement politique. »

De là, ce séminaire porte sur les nouvelles pensées du politique en Proche et Moyen-Orient, la construction des appartenances dans la globalisation, les formes d'extra-territorialité, la problématique des frontières, les productions théoriques du post-national, les nouvelles expressions du vivre ensemble, et les politiques des savoirs et de la traduction.

Calendrier

Jeudi 20 octobre

12h Amphi B106

Morad Farhadpour (Institut Porsech)

Jeudi 17 novembre

12h Salle C103

Sonia Dayan-Hezbrun (Paris 7 / Institut Medfil)

(Paris 7 / Institut Medfil) Naji El Khatib (Institut Medfil)

Jeudi 1er décembre

12h Salle de la Coupole

Engin Sustam (BAK-Hôte académique de l’Université de Genève)

Jeudi 12 janvier 2017

12h Salle C103

Rada Ivékovic (CIPH / Terra)

Institutions organisatrices