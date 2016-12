Résumé

Qu’il s’agisse d’immortaliser en peinture les loisirs d’une société, d’immobiliser photographiquement les corps dans l’effort, de filmer la tension dramatique d’une rencontre internationale ou d’une partie amicale improvisée, tous les arts et médias ont produit des portraits de joueurs et d’athlètes. La manifestation portera sur cette alliance entre l’image et le sport envisagé comme activité physique codifiée et partagée. Pourquoi crée-t-on une image du fait sportif ? La presse le montre pour en recenser les actualités. L’artiste prend comme sujet de son œuvre le geste ou la rencontre. La mise en scène est intrinsèque à toute pratique et cette dramatisation offre un matériau rêvé pour les créateurs d’images. L’ensemble de ces représentations imprègne l’imaginaire collectif de toutes les sociétés.