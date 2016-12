Annonce

Argumentaire

Les migrations ont de tout temps contribué à la structuration et au développement des sociétés humaines, que ce soit celles de départ ou d'installation. Leur impact varie pourtant en fonction de la conjoncture mondiale, qui aujourd'hui n'est plus la même que celle des années passées. Le nombre de personnes migrantes s'accroît, en moyenne, de 2,5% par an. Elles s'installent essentiellement dans les pays les plus développés, à savoir en Amérique du Nord, en Europe Occidentale, en Océanie et au Moyen-Orient. Sur les deux premiers continents, le nombre de personnes issues de l'émigration croît plus vite que la population locale (plus de 2,5% par rapport à un taux de natalité d'environ 2% en fonction des pays). Ces dernières décennies, de nombreux pays ont été concernés par l’émigration clandestine et les problèmes qui en découlent : travail illégal, demandeur d’asile, trafic d’êtres humains…

Ces migrations sont devenues un phénomène planétaire. On compte aujourd’hui, plus de 215 millions de migrants internationaux. Les migrations indiquent en effet une tendance majeure du 21ème siècle, avec des conséquences durables sur les systèmes politiques, sociaux et économiques, et sur la composition des Etats-Nations.

Aujourd'hui, les foyers, les trajectoires empruntés, et les caractéristiques des migrations ne sont plus exactement les mêmes. Les migrations sont dorénavant spontanées

Les situations socio-économiques de misère et de pauvreté sont les principales responsables des migrations. En Afrique particulièrement, l’exode rural, le chômage (la majorité des jeunes sont au chômage), l’instabilité politique et l’absence de la sécurité dans une grande partie des pays africains représentent les principales raisons pour vouloir émigrer.

Par ailleurs on constate qu’il n’existe pas de moyen plus efficace pour endiguer durablement l’émigration clandestine dans cette partie du monde que le développement au sens global du terme.

Cette tendance devrait énormément s’accélérer dans les années à venir - conséquence inéluctable de la crise économique, des conflits croissants dans de nombreuses régions du monde, de la dégradation de l’environnement liée aux changements climatiques…

Par ailleurs, l'Afrique montre aujourd'hui ses richesses naturelles, humains, et même économique vue l'importance que l'en donne a travers les différents projets d'investissements, les partenariats, les échanges scientifiques...

D'une source de main-ouvre à une force économique ou un espace d'accueil des capitaux, d'investissements et d'offres d'emplois ; L’Afrique se lance vers un avenir prometteur, et un futur riche en termes de mouvements humains et économiques.

Thèmes proposés

1. Cerner la question de l’émigration et le développement et les causes profondes de la montée en puissance du phénomène ces deux dernières décennies.

2. Mettre en relief la relation entre transfert de fond et développement.

3. Analyser les implications et les retombées de l’émigration sur les politiques de développement durable menées par les pays africains.et dont une grande partie est financée par les pays de l’UE.

4. faire la somme des connaissances qui existent autour de cette question, explorer les nouvelles pistes de recherches et susciter de nouvelles approches.

Les articles sont à envoyer par voie électronique au format « WORD » avant le 20/11/2016 via le portail de l'Institut Marocain de l'Information Scientifique et Technique (IMIST) à l’adresse suivante : http://revues.imist.ma/?journal=RAMI

Les communications (en français ou en anglais) peuvent porter sur des aspects théoriques, empiriques ou méthodologiques.

Soumission des contributions

Les projets de communications doivent parvenir selon le calendrier suivant :

Lancement de l’appel : 20/10/2016

Soumission des résumés : avant 20/11/2016

Réponse du comité éditorial : 05/12/2016

Soumission des articles : avant 24/12/2016

Publication : 05/01/2017

Comité éditorial

Directeur de publication

Rachid CHAABITA : Université Hassan II, Faculté Des Sciences Juridiques Et Sociales- Casablanca

Comité editorial

Pr Ahmed HEFNAOUI, Université Hassan II, FSJES Mohammedia, Maroc

Pr Auguste kOUAKOU, Doyen de l'UFR sciences économiques, Université publique de Daloa, Côté d'ivoire.

Pr Boulaye KEITA, Enseignant-Chercheur, université de Bamako- Mali

Pr Fatima zahra ALAMI, Université Hassa II, FSJES Casablanca, Maroc.

Pr Hassèn KASSAR, Faculté des Sciences Humaines et Sociales Tunis, Tunisie

Pr Joaquín EGUREN, Coordinateur de l'Observatoire ibéro-américain sur la mobilité humaine, Migrations et développement (OBIMID). Institut universitaire d'études sur les migrations, Madrid – Espagne.

Pr Papa Demba FALL, Chef du Département des Sciences humaines, IFAN-UCAD de Dakar- Sénégal

Pr Rachid CHAABITA, Université Hassan II, FSJES Casablanca- Maroc

Pr Yao Silvère KONAN, UFR des Sciences Economiques et de Gestion & Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales. Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB).

Contact

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser au directeur de la revue (Pr Rachid Chaabita) par courriel à l’adresse suivante : chaabita@gmail.com