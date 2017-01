Résumé

L’Institut d’histoire de l’université de Luxembourg vous invite à son cycle de conférences intitulé « Let’s Talk About History! ». L'objectif de ces rencontres est d’initier un dialogue entre la science de l’histoire et le grand public en présentant les dernières tendances et les résultats récents dans la recherche historique non seulement au niveau luxembourgeois, mais aussi au-delà des confins en invitant des chercheurs internationaux.