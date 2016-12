Résumé

Ce colloque international et interdisciplinaire souhaite se concentrer sur les territoires épargnés par les combats et sur le sort de la grande communauté des non-combattants plutôt que sur les opérations militaires et le quotidien des hommes au front. Il sera notamment consacré aux villes italiennes de l’arrière et à leur vie culturelle, restée intense durant la Grande Guerre.