Ce séminaire a pour objectif de présenter et discuter les recherches en cours sur l’Afrique ancienne, entendue dans un sens très large de la préhistoire jusqu’au pré-contemporain. Il s’agit non seulement d’établir une veille sur les tendances actuelles de la recherche mais aussi de tester et confronter hypothèses et méthodes pour voir comment les sciences humaines écrivent aujourd’hui le passé de l’Afrique.

L’ouverture à tous les espaces africains et à la très longue durée est avant tout militante. Il s’agit de considérer que relèvent de l’Afrique aussi bien les régions au sud du Sahara que celles qui sont au nord, les espaces méditerranéens participant de réseaux qui trouvent aussi leurs racines en Afrique. Il est en outre nécessaire de mobiliser et rassembler toutes les recherches sur l’Afrique ancienne pour se doter d’un lieu d’échanges, tenter de dynamiser le champ et éventuellement recruter.

Mais au-delà du militantisme, ce séminaire se fonde sur l’idée que par une attention première à l’étude des sources textuelles, picturales et/ou archéologiques, les chercheurs de tous horizons peuvent partager des questions de méthode.

Programme 2016-2017

18 octobre 2016

Claire Bosc-Tiessé (CNRS, IMAF) : « La représentation des saints rois Zagwé. Culte et politique entre images et textes (Ethiopie, XIIIe – XXe s.) »

Discutante : Marie-Laure Derat (CNRS, Orient & Méditerranée)

22 novembre 2016

Cécile Fromont (University of Chicago) : « Les fils d’une même trame ? Textiles, couleurs et traite dans le Kongo et l’Angola de la première modernité »

Discutantes :

Catarina Madeira Santos (EHESS, IMAF)

(EHESS, IMAF) Anne Lafont (INHA)

13 décembre 2016

Anaïs Wion : « De l'usage de l'archive dans la construction d'une fiction politique : le cas du Livre d'Aksum (Ethiopie, XV e – XIX e s.) »

Discutants : Bertrand Hirsch (Paris-1 Sorbonne, IMAf) et Laurent Morelle (EPHE)

17 janvier 2017

Adrien Delmas (IMAF) : « Du plateau à la côte: perspectives sur l'histoire médiévale du Zimbabwe »

Discutant : Hervé Pennec (CNRS, IMAF)

21 février 2017

Marie-Laure Derat (CNRS, Orient & Méditerranée) : « Le(s) roi(s) Armah et Armaha : un jalon entre la fin d'Aksum et les débuts de la dynastie Zagwe (VIIe-XIIe siècle) »

Discutante : Iwona Gajda (CNRS, Orient & Méditerranée)

21 mars 2017

Elise Voguet (CNRS, IRHT) : « Le peuplement de la région du Touat (XIVe-XVIs.) : Réflexions sur l'utilisation d’une production manuscrite locale tardive »

Discutante : Sabine Planel (IRD, IMAF)

18 avril 2017

Amélie Chekroun (IMAF) : « Le sultanat éthiopien d'Ifat (XIIIe - XIVe s.) : nouvelles données sur l'histoire et l'archéologie de sa capitale et de la nécropole des Walasma »

16 mai 2017

François-Xavier Fauvelle (CNRS, TRACES) : « Saints and the city. Vestiges et mémoires du site médiéval de Sijilmâsa au Maroc »

20 juin 2017