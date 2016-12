Résumé

Les Justes parmi les nations constituent une catégorie que l'histoire doit questionner. Titre décerné par l'État d'Israël depuis 1962, partie émergée et médiatisée de l'ensemble plus vaste des sauveteurs - rescuers incarnant une des trois postures face à la Shoah à côté des perpetrators et des bystanders -, les Justes renvoient surtout à la dynamique mémorielle de la deuxième guerre mondiale et du génocide des juifs. C'est pourquoi ces journées d'étude aborderont la question plutôt sous l'angle du sauvetage - terme à discuter - ou de la résistance civile. Pour autant l'histoire des Justes a suscité des enquêtes et réuni des matériaux dont les usages interrogent l'historien.