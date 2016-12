Annonce

Argumentaire

Le Groupe de recherche et d'intervention régionales (GRIR) de l'Université du Québec à Chicoutimi organise son colloque annuel du printemps 2017 sur les alternatives dans le développement local et régional. Il insistera sur les innovations, les alternatives et les nouvelles pratiques que les acteurs des régions et des collectivités déploient sur le territoire.

Il faut aller au-delà des diagnostics qui nous parviennent et soulever les facettes du changement au sein des organisations, des groupes, des individus et des territoires. Quelles sont les idées, les actions et les modèles qui pointent ves un futur qualitativement nouveau? Comment peut-on les territorialis et, par là, se les approprier? Cette journée considérera aussi d'autres dimensions: existe-t-il des formes alternatives sous lesquelles opèrent les organisations? Quels nouveaux crénaux de communication sont utilisés ? Comment les territoires peuvent-ils en arriver à déjouer les pronostics de l'économie libérale? Coment peut-on prétendre faire un développement équitable et solidaire lorsque le vocabulaire du développement sert désormais à promouvoir l'individualisation des droits et privilèges? On pourra enfin s'interroger sur la place du progrès dans la réalisation du développement.

Nous invitons donc la communauté universitaire et les personnes intéressées à venir partager leurs réflexions et leurs analyses des alternatives sau développement qui se mettent actuellement en oeuvre. L'occasion est le colloque annuel du GRIR qui aura lieu le 30 avril 2017 à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Modalités de soumission

Pour présenter une communication, il faut remplir le formulaire de proposition en pièce jointe. Les présentations attendues seront d’une durée d’une vingtaine de minutes, suivie d’une période de questions d’une dizaine de minutes. Les propositions seront sélectionnées en fonction du thème du colloque.

La date limite pour soumettre une communication est le 27 janvier 2017.

Aux adresses suivantes :

pierre-andre.tremblay@uqac.ca

grir@uqac.ca

Les propositions seront évaluées par un comité scientifique.

Comité scientifique