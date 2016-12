Annonce

Centre d’études en sciences sociales du religieux, EHESS-CNRS

Argumentaire

Cette journée d'étude sera consacrée à la violence des processus d’assignation politico-religieux dans le conflit syrien. L’État syrien, ainsi que différentes factions du camp de l’opposition ont dès le début de la révolte en 2011 entrepris de mobiliser les individus sur la base de leurs identités confessionnelles et/ou ethniques. Observable chez les « minoritaires » alaouites, druzes et chrétiens sommés de soutenir le régime de Bashar al-Assad, cette politique a également des conséquences délétères au sein de la « majorité » sunnite. Ne se cantonnant pas au domaine de la mobilisation politico-militaire, elle s’accompagne de la tentative d’imposer par la contrainte une réforme morale de chaque individu, ainsi qu’une homogénéisation des croyances, des pratiques et des manières d’être « citoyen », « musulman », « alaouite », etc. De nombreux Syriens ont néanmoins tenté de résister à ce processus qui s’exerce sur eux de façon impérative et les réduit par la contrainte à leur appartenance communautaire et ceci nonobstant leurs convictions politiques et religieuses particulières.

Programme

Matinée

Présidente de séance : Emma Aubin-Boltanski (CéSor - CNRS)

9h15-9h30 : Accueil

9h30-9h45 : Introduction

9h45-10h30 Boris James (IFPO-Erbil) Autonomie démocratique contre nationalisme kurde ? Le projet éducatif du PYD/PKK à travers ses manuels d’histoire

(IFPO-Erbil) Autonomie démocratique contre nationalisme kurde ? Le projet éducatif du PYD/PKK à travers ses manuels d’histoire 10h30-11h15 T homas Pierret (Edinburgh University) Des limites de l’assignation identitaire : quand le « pouvoir du peuple » s’impose aux jihadistes

(Edinburgh University) Des limites de l’assignation identitaire : quand le « pouvoir du peuple » s’impose aux jihadistes 11h30-12h15 Paulo Pinto (Universidade Federal Fluminense , Brésil) Les Soufis d'Alep et les processus de mobilisation identitaire dans le conflit syrien

(Universidade Federal Fluminense , Brésil) Les Soufis d'Alep et les processus de mobilisation identitaire dans le conflit syrien 12h15-13h00 Anna Poujeau (CéSor - CNRS) Les moniales de Sainte-Thècle et les combattants du front al-Nosra : un enlèvement et une libération problématiques

Après-midi

Présidentes de séance : Nisrine Al-Zahre (CéSor - EHESS) et Cécile Boëx (CéSor - EHESS)

14h30-15h45 (intervention en arabe avec traduction) Samar Yazbek , écrivaine syrienne . À propos de son ouvrage Les portes du néant, Stock, Paris, 2016.

, écrivaine syrienne À propos de son ouvrage Les portes du néant, Stock, Paris, 2016. 16h00-18h00 : Projection de travail du film Après le Printemps Vie ordinaire des Moudjahidines d’Hama (59’) Réalisé par Laurent Lhermitte (documentariste) et Romain Hüet (MCF Université Rennes II, chercheur au Prefics et l’ISCC-CNRS-Paris Sorbonne).

Suivie d’une discussion en présence des réalisateurs

18h-18h30 : conclusion.

Inscription obligatoire sur : https://colloque-syrie.eventbrite.fr

