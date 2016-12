Annonce

Cargo/posição/bolsa:

Bolsa de Investigação (Licenciado/a)

Referência: BI_Lic_OECONOMIA_EPH_HIS_3154_2014

Texto do anúncio

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Licenciado/a (BI-Lic.) no âmbito do projecto OECONOMIA STUDII. Financiamento, gestão e recursos da universidade em Portugal: uma análise comparativa (séculos XIII-XVI) (PTDC/EPHHIS/3154/2014), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições:

Área Científica: História

Requisitos de admissão

Habilitação académica: Licenciatura em História (comprovada) Formação complementar: Competências curriculares em Paleografia e Diplomática (sécs. XIII-XVI) (declaradas e/ou comprovadas); Conhecimentos de língua Latina (declarados e/ou comprovados); Experiência profissional: Participação em projectos ou actividades de investigação (declarados e/ou comprovados); Factores preferenciais: Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador (declarados e/ou comprovados); Gosto pelo trabalho em equipa e facilidade no relacionamento interpessoal (declarado e/ou comprovado); Domínio de, pelo menos, mais duas línguas oficiais da União Europeia (declarado e/ou comprovado)

Plano de trabalhos: O bolseiro irá trabalhar na construção e manutenção da página institucional do projecto, na recolha de informações sobre o financiamento, gestão e recursos da universidade em Portugal (sécs. XIII-XVI), existentes em arquivos portugueses, nessa tarefa lidando principalmente com fontes editadas, e na manutenção da base de dados do projecto.

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) - http://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro; Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT, I.P em vigor http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt e Regulamento de Bolsas da Universidade de Lisboa, aprovado por despacho da FCT, I.P (Despacho nº 6984/2014, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 102, de 28 de Maio).

Local de exercício da actividade: As actividades relacionadas com a bolsa serão desenvolvidas nas instalações do Centro de História da Universidade de Lisboa e em Arquivos e Bibliotecas nacionais, sob a orientação científica do Professor Doutor Hermenegildo Nuno Goinhas Fernandes, Professor Associado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 24 meses, com início previsto em Janeiro de 2017.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 745 euros conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). As bolsas serão pagas mensalmente por transferência bancária.

O desempenho de funções a título de bolseiro é efetuado em regime de dedicação exclusiva, ao abrigo do Artº. 5º do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica.

Métodos de selecção

Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:

Avaliação curricular

Composição do Júri de Selecção

Presidente: Prof. Doutor Hermenegildo Nuno Goinhas Fernandes, Professor Associado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Vogal: Prof.ª Doutora Maria Helena da Cruz Coelho, Professora Catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Vogal: Doutor Armando José Gomes do Norte, investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de projecto de lista ordenada, afixada em local visível e público do Centro de História da Universidade de Lisboa, e publicitada na página electrónica da FLUL domiciliada na Internet (http://www.letras.ulisboa.pt/pt/investigacao/bolsas-de-investigacao/bolsas-flul ).

Do projecto de lista de classificação final podem os candidatos reclamar no prazo de 10 dias úteis contados da sua afixação/publicitação.

O candidato aprovado será notificado através de e-mail.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 03/11/2016 a 09/12/2016 *

(*) Por solicitação do IR do projecto Oeconomia Studii procedeu-se à prorrogação do prazo de candidatura por mais 15 dias úteis.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos:

Curriculum Vitae,

certificados de habilitações

outros documentos comprovativos de experiência profissional considerada relevante.

As candidaturas deverão ser remetidas por correio para a morada a seguir indicada (Indicar a Refª BI_Lic_OECONOMIA_EPH_HIS_3154_2014)

Professor Doutor Hermenegildo Nuno Goinhas Fernandes

Centro de História da Universidade de Lisboa,

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,

Alameda da Universidade

1600-214 Lisboa

Número de vagas: 1

Tipo de contrato: Outro

País: Portugal

Localidade: Lisboa

Instituição de acolhimento: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa/Centro de História da Universidade de Lisboa

Data limite de candidatura: 09 December 2016