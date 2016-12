Annonce

Justification de la revue

Il est un constat pour tous les universitaires et les praticiens du développement que les travaux de recherche menés par les chercheurs dans les universités africaines sont très peu connus des acteurs de la sphère publique et privée voire des chercheurs débutants. Les travaux de recherche sont souvent rangés dans les ‘’tiroirs’’, dans les bibliothèques et quelques centres de documentation spécialisés ou non. De ce fait, la production scientifique aussi riche qu’elle soit ne valorise pas toujours les jeunes chercheurs, la communauté scientifique voire la coopération interuniversitaire Sud-Sud et Nord-Sud.

Compte tenu de cette réalité, la Revue Béninoise de Science Po (RBSP) est une revue scientifique spécialisée en sciences de l’homme et de la société notamment en Science politique. Fondée par le CESPo, cette revue vise à développer un espace de communication pour une large diffusion des travaux de recherche des chercheurs aussi bien du Sud que du Nord compte tenu de l’universalité et du relativisme des approches scientifiques.

Mission de la revue

L'objectif de la présente revue est de favoriser l'émergence d'une culture communicationnelle, d’un doute scientifique et d’une réflexion entre les chercheurs des sciences sociales partout dans le monde. Dans une approche pluridisciplinaire et/ou interdisciplinaire, la revue invite les chercheurs travaillant sur un objet politique à participer à la rédaction de son contenu.

Par son caractère international, la revue s'est donnée pour missions :

- offrir un espace de diffusion des résultats de recherche ;

- engendrer un espace de collaboration, de réflexion et de communication entre les chercheurs et coopérants universitaires partout dans le monde ;

- constituer un espace de perfectionnement dans la recherche permettant de comparer les façons de faire dans différents pays afin d'enrichir la pratique de chacun et des institutions de recherche.

Contenu de la revue

La RBSP est mise en ligne selon une périodicité séquentielle (permanente), c’est-à-dire qu’au fur et à mesure que les articles sont évalués ils seront mis en ligne. La démarche de la RBSP est d’offrir à son auditoire (composé de chercheurs juniors/seniors, de professeurs d’université, de professionnels de divers domaines d'expertise), une grande variété de données relatives aux recherches fondamentale, empirique, exploratoire, etc. La revue tient à jouer un important rôle dans la dissémination et la vulgarisation des travaux.

Les articles peuvent parvenir à la direction de la revue en tout temps. Les articles seront évalués par les membres du Comité scientifique composé de spécialistes aussi bien du Nord que du Sud. Sur approbation du comité scientifique, il revient au comité de direction de catégoriser les articles soumis et prêts à être publiés sous des thématiques spécifiques à la problématique traitée.

Soumission d'un article

La revue utilise la communication par voie électronique. Ceci permet d’accélérer le processus de réception, de traitement et de mise en ligne. Les articles doivent être soumis à l’adresse cespouac@gmail.com.

Pour plus d’informations, prière visiter le site web de la revue RBSP : www.revue.cespo.org.

Équipe éditoriale

Présidence d’honneur

Professeur Théodore HOLO, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)

Professeur Koffi AHAZDI-NONOU, Université de Lomé (Togo)

Professeur Daniel BOURMAUD, Université de Bordeaux (France)

Professeur Luc SINDJOUN, Université de Yaoundé II (Cameroun)

Professeur Augustin LOADA, Université de Ouaga II (Burkina Faso)

Professeur Djèdjro MELEDJE, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

Professeur Alain ONDOUA, Agence Universitaire de la Francophonie (BAGL/AUF)

Professeur Babacar GUEYE, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)

Comite de direction

Professeur Adolphe DANSOU, Université Gaston Berger (Sénégal), Directeur de publication

Professeur Hygin KAKAI, Université d’Abomey-Calavi (Bénin), Rédacteur en chef

Vaïa DEMERTZIS, Déléguée de l’Association Belge Francophone de Science politique, Chef d’édition

Comite scientifique