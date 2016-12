Annonce

Contexte

Le stage s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche en sciences sociales faisant partie du volet « risk governance » du projet européen H2020 DESTRESS (Demonstration of soft simulation treatments of geothermal reservoirs) auquel le Labex G-EAU-THERMIE Profonde (Unistra/CNRS/ES) collabore.

Ce projet vise à mieux comprendre la manière dont se construit l’image de la géothermie profonde en milieux urbain et rural. Il s’agit d’étudier à la fois les ressorts de l’information et de la communication autour des projets de géothermie profonde et la manière dont les représentations des publics/riverains se construisent en référence à différents mondes sociaux et/ou identités culturelles.

Une étude des évolutions politiques et institutionnelles et du contexte informationnel – étude des médias et d’autres relais d’information – sera associée à un travail en sciences sociales. Le croisement de ces deux axes de recherche permettra de caractériser les points d’opposition et de soutien, d’analyser leur enracinement dans des cultures locales/globales. Ce travail permettra de voir si les dispositifs d’information, de communication et/ou de concertation – de nature règlementaire ou non – peuvent s’adapter aux attentes ou aux demandes citoyennes.

Objet du stage

Un ensemble d’entretiens et de focus groups seront organisés avec des riverains des projets de géothermie profonde au sein de l’Eurométropole de Strasbourg et en Alsace du Nord. Les échantillons seront constitués via la réalisation d’une enquête quantitative préalable sur la perception de la géothermie. Entretiens et focus groups intégreront plusieurs thématiques : politiques locales de maîtrise de l’énergie, dimensions politiques, économiques et techniques des projets de géothermie profonde, sources d’information et processus décisionnels officiels. Ces entretiens et focus groups seront retranscrits dans leur intégralité et analysés à l’aide du logiciel Atlas.ti.

Le/la stagiaire devra notamment :

Participer à la conception de dispositifs d’investigation (méthodes et techniques d’enquête quantitative et qualitative)

Participer à la mise en œuvre des enquêtes et focus groups

Contribuer au traitement statistique des données (pour l’enquête quantitative)

Formaliser les résultats : présenter les résultats sous des formes adaptées et compréhensibles

Contribuer à la réflexion sur les techniques et méthodes d’analyse (pour l’approche qualitative)

Profil recherché

Le stage est ouvert aux étudiant-e-s suivant une formation en sciences humaines et sociales (sociologie, information-communication, anthropologie/ethnologie, sciences politiques, psychologie sociale) de niveau M2 ou M1 (selon profil). Le/la stagiaire doit être formé-e aux méthodes quantitatives et qualitatives

Un parcours mixte, sciences de la nature & sciences humaines et sociales, peut constituer un avantage

Bonne connaissance des outils d’enquêtes : construction d’un questionnaire, d’un guide d’entretien

Bon relationnel : être capable d’aborder les publics en face à face ou au téléphone

Maîtrise du traitement et de l’analyse des données en sciences sociales

La connaissance des logiciels d’enquête et de traitement de données (excel, sphynx, atlas.ti ou équivalents) est un plus

La connaissance de l’anglais et du dialecte alsacien est un plus

Le contrat de stage est de quatre à six mois à compter du 1er février 2017.

Le stage doit s’inscrire dans le cadre de la formation universitaire.

Modalités de candidature

Une lettre de motivation

Un CV (.doc ou .pdf)

À adresser à Philippe Chavot, maître de conférence en sciences de l’information et de la communication philippe.chavot@unistra.fr.

Les candidats retenus sur dossier seront ensuite reçus en entretien.

Merci d’envoyer votre candidature le plus rapidement possible et avant le 15 décembre 2016.

Informations complémentaires

Présentation des recherches en SHS menées au sein du Labex G-EAU-THERMIE profonde : https://www.dropbox.com/s/wlyk5ipjfaigme2/LabexSHS.pdf?dl=0

Employeur : Université de Strasbourg : Labex G-EAU-THERMIE (http://labex-geothermie.unistra.fr/) & Laboratoire interuniversitaire des sciences de l’Education et de la communication (http://www.lisec-recherche.eu/)

Lieu de stage : Université de Strasbourg

Rémunération

554,40€ (stage conventionné)