Annonce

Labex EHNE

Le programme de recherches EHNE, Écrire une Histoire Nouvelle de l'Europe, est l'un des 15 projets SHS retenus dans le cadre de la seconde vague nationale de sélection des Laboratoires d'excellence (LabEx).

En réunissant un véritable capital de compétences pour une durée de 8 ans (2012-2019), le but d’EHNE est d'éclairer la crise que connaît actuellement l'Europe en s'adressant tout autant au monde scientifique qu'au monde enseignant, aux citoyens qu'aux politiques, notamment par la réalisation d’une encyclopédie numérique.

Sous la responsabilité d'E. Schnakenbourg, le Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (EA 1163 – Université de Nantes) est en charge de l’axe 4. Cet axe intitulé "L'Europe, les Européens et le monde" est piloté par M. Catala et privilégie l’étude des circulations depuis et vers l'Europe dans tous leurs aspects, les transferts qu'elles impliquent et leurs impacts sur l'identité / les identités européennes.

Thématiques

Les travaux de recherche s’organisent en 3 thématiques :

Thème 1 : « Echanges, circulations et migrations » (coordination : F. Le Jeune et B. Marnot)

Thème 2 : « Relations internationales et stratégies » (coordination : M. Catala, S. Jeannesson et E. Schnakenbourg)

Thème 3 : « Représentations et Altérité » (coordination : V. Chaillou-Atrous, Y. Lignereux et C. Thibaud).

Les candidat(e)s devront avoir le souci de montrer à partir de leurs recherches ou de leur parcours l’intérêt qu’ils portent à l’étude des thématiques évoquées ci-dessus. Le ou la candidat(e) retenu(e) participera en langue française aux activités d’enseignement et de recherche liées aux thématiques du LabEx (séminaires de Master à l’Université de Nantes, participation à des séminaires organisés par d’autres axes du LabEx, animation de conférences « grand public »). Il (elle) participera également aux publications du LabEx, notamment à l’encyclopédie thématique en ligne. Il (elle) pourra exploiter entre autres des sources du Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN).

Calendrier

Séjour de trois mois fractionnable durant le premier semestre de l’année universitaire 2017-2018.

Condition d’éligibilité

Chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires d’une HDR (habilitation à diriger les recherches) ou diplôme équivalent, statutaires dans une institution étrangère.

Très bonne maitrise des langues française et anglaise.

Conditions d’accueil

Rémunération : traitement équivalent à celui d’un professeur de classe exceptionnelle (salaire mensuel : 4800 € net).

Transport : le LabEx prend en charge un voyage aller-retour du résident entre Nantes et son lieu de résidence habituel.

Moyens de recherche : mise à disposition d’un bureau à l’Université de Nantes pendant la durée du séjour.

Candidature

Le dossier devra être rédigé en français ou en anglais.

Il devra être envoyé au plus tard le 30 janvier 2017.

La réponse sera communiquée début mai 2016.

Les pièces devront être envoyées en un seul fichier électronique à l’adresse suivante :labexehne4@univ-nantes.fr

Le dossier sera impérativement constitué des pièces suivantes :

Formulaire de candidature dûment rempli.

Curriculum vitae incluant une liste des publications.

Présentation du projet de recherche (maximum 5 pages) suivie d’une bibliographie sélective.

Proposition de calendrier de travail

Comité de sélection

Le comité de sélection sera composé de :