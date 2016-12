Résumé

La Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, le Félibrige et le CIRDÒC organisent le colloque « Jules Ronjat (1864-1925) un linguiste européen précurseur » pour rappeler l'actualité des travaux pionniers de Jules Ronjat, félibre, romaniste et linguiste (en savoir plus sur Jules Ronjat). Ce colloque se tient à Béziers afin de souligner le rôle de la Société archéologique scientifique et littéraire dans l’éclosion de la philologie romane au XIXe siècle et en raison de la présence à Béziers du CIRDOC, Médiatèca Occitana, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France pour « la langue et la culture occitanes ».