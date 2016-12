Résumé

Au cours de cette assemblée générale, l’avancement des projets en cours et les perspectives du programme de recherche « Bibliothèques virtuelles humanistes » du CESR de Tours vous seront présentés. Cette année, la rencontre désormais traditionnelle sera l’occasion de rendre hommage à Marie-Luce Demonet pour ses inspirations et son dévouement des quinze dernières années et d’accueillir Chiara Lastraioli en tant que responsable scientifique. À ce moment charnière, nous espérons réaffirmer ensemble la volonté de poursuivre les objectifs communs fixés, élaborés et partagés avec les partenaires.