Accueil« Chorégie », une nouvelle collection entièrement dédiée au théâtre antique

Pourquoi créer, aux Editions de Boccard, une nouvelle collection entièrement dédiée au théâtre antique (grec et romain) et à son histoire, sous l'appellation de "Chorégie" et avec une telle conception graphique ? Quelques éléments de réponse seront apportés en exergue de la manifestation, la première étant qu'il n'existe rien de tel, en France (et au-delà), à l'heure actuelle. Les publications des textes dramatiques en langue grecque ou latine, parvenus jusqu'à nous in extenso ou de manière fragmentaire, avec en regard une traduction française, ne se font que chez des éditeurs spécialisés où ils côtoient d'autres sources littéraires, en l'absence d'unité thématique. Dans le paysage éditorial, on ne trouve aucune collection accueillant conjointement la publication de sources documentaires sur le théâtre antique (les drames eux-mêmes en font partie) et d'études (philologiques et/ou historiques) sur ces mêmes sources. On n'en trouve pas davantage où le texte dramatique antique soit donné dans sa version originelle et accompagné à la fois d'une traduction et de notes critiques...

Afin de montrer, par l'exemple, les principes directeurs de la nouvelle collection et les buts qu'elle poursuit, les auteurs des trois premiers volumes parus ont été invités à les présenter brièvement, puis à répondre aux questions de spécialistes conviés pour débattre de leurs apports. Deux de ces volumes font partie du volet "études", l'un étant un ouvrage individuel, l'autre un collectif. Le troisième relève du volet "sources traduites et commentées".

Avec le livre de Rossella Saetta Cottone, Aristophane. Les Thesmophories ou La Fête des femmes, c'est le théâtre grec qui est à l'honneur, puisque l'on dispose désormais non seulement d'une nouvelle traduction à destination des lecteurs comme des hommes de théâtre, mais aussi d'un commentaire particulièrement fouillé de la pièce.

Isabelle David et Nathalie Lhostis ont, quant à elles, dirigé un ouvrage collectif sur le thème des rapports entre les normes dramaturgiques et les normes morales, dans le théâtre de Ménandre et de Plaute. La nouvelle collection entend bien rappeler que, même si le théâtre grec et le théâtre romain sont deux entités distinctes, le second est né du premier et qu'on aurait tort de les étudier généralement séparément.

De son côté, Jean-Pierre Aygon a comblé un vide historiographique, en nous livrant une analyse minutieuse et approfondie de la diversité des liens qu'entretiennent, chez Sénèque, théâtre et philosophie. Son ouvrage ne pourra désormais être ignoré dans les discussions, toujours d'actualité, sur la représentation sur scène ou non des pièces de l'auteur.

Samedi 3 décembre

10h30-16h30, salle D040

Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006

10h30-11h : Présentation de la collection et de sa conception graphique

Interventions successives de Brigitte Le Guen, Professeur d’histoire grecque à l’Université Paris 8 et directrice de la collection, d’Isabelle Malaise, Directrice des Éditions de Boccard, et de Marc Smith, Professeur de paléographie médiévale à l'École des chartes.

11h-11h15 : Présentation par Rossella Saetta Cottone de son livre, Aristophane. Les Thesmophories ou La Fête des Femmes.

11h15-12h15 : Discussions autour de l'ouvrage conduites par Monique Trédé, Professeur émérite de langue et littérature grecques à l'ENS Ulm et de Daniel Loayza, Conseiller artistique de l'Odéon Théâtre de l'Europe.

Buffet sur place.

14h-14h15 : Présentation par Isabelle David et Nathalie Lhostis de l’ouvrage collectif qu’elles ont dirigé, Codes dramaturgiques et normes morales dans la Comédie Nouvelle de Ménandre et de Plaute.

14h15-15h15 : Discussions autour de l’ouvrage conduites par Vayos Liapis , Professeur en Sciences du théâtre à l’Open University de Chypre et Pascale Paré-Rey , Maître de conférences en langue et littérature latines à l’Université Lyon III.

15h15-15h30 : Présentation par Jean-Pierre Aygon de son ouvrage, Vt scaena, sic vita. Mises en scène et dévoilement dans les œuvres philosophiques et dramatiques de Sénèque.

15h30-16h30 : Discussions autour de l'ouvrage conduites par Giancarlo Mazzoli, Professeur émérite de littérature latine à l'Université de Pavie et Alessandro Schiesaro, Professor of Classics au Département des Arts, langues et cultures de Manchester.

