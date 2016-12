Résumé

Ce colloque international étudiera les liens qui unissent procès de canonisation et hagiographie du XVIe au XXe siècle. En effet, procès de canonisation et biographies de personnes mortes en odeur de sainteté ou venant d’être proclamées bienheureuses ou saintes par Rome se multiplient dès la reprise de la canonisation, à partir de 1588, et les relations entre ces deux productions s’intensifient. Dans ce contexte, les biographies peuvent servir de pré-procès de canonisation voire parfois donner l'impression de vouloir établir la sainteté d'un personne avant que Rome ne se prononce.