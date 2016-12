Annonce

Au cours de ce séminaire sous la direction scientifique de Laurent Martin, professeur d’histoire contemporaine, université de Paris III Sorbonne-Nouvelle, organisé par le Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec l’Ina, on cherchera à comprendre comment et pourquoi le domaine de la communication, tenu en méfiance par les milieux culturels, a fini par devenir un domaine central de l’action du ministère de la Culture. En explorant l’histoire des relations politiques, administratives, institutionnelles entre deux champs présentés d’abord comme séparés, voire opposés, le séminaire étudiera comment ils se sont progressivement rapprochés au point parfois de paraître se confondre, en particulier autour de ce que l’on a appelé, à partir des années 1970, les « industries culturelles ».

On cherchera également à mieux cerner et faire entendre le rôle croissant des questions de communication au sens large et ainsi contribuer à définir une politique culturelle qui englobe des phénomènes liés à la culture de masse et aux cultures populaires, aux industries culturelles et créatives, aux médias audiovisuels et numériques.

Ce séminaire est ouvert à un public double : les spécialistes, chercheurs en sciences de l’information et de la communication ou en histoire et sociologie de la culture ; mais aussi le cercle plus large des professionnels intervenant dans le domaine des médias, des politiques et de la médiation culturelle.

Programme

12 janvier 2017

16 h 00 -19 h 00, (université de Paris III centre Censier, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris, salle 223)

Histoire des rapports entre Culture et Communication, de la Libération au milieu des années 1970

Jamil Dakhlia , professeur en sciences de l’information et de la communication, université de Paris III Sorbonne-Nouvelle

, professeur en sciences de l’information et de la communication, université de Paris III Sorbonne-Nouvelle Claire Blandin, professeure en sciences de l’information et de la communication, université de Paris XIII Villetaneuse-Bobigny-Saint-Denis

avec les interventions de Jean-Noël Jeanneney, professeur émérite, ancien secrétaire d’État à la communication et Rémi Tomaszewski, inspecteur général des affaires culturelles, ancien directeur général de l’Afp

2 février 2017

16 h 00 -19 h 00 (salle Bourjac, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris)

L’élaboration d’une socio-économie des industries culturelles, des années 1960 aux années 1990

Philippe Bouquillion , professeur en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris XIII - Sorbonne Paris Cité, chercheur au LabSic

, professeur en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris XIII - Sorbonne Paris Cité, chercheur au LabSic Laurent Martin, professeur d’histoire contemporaine, université de Paris III Sorbonne-Nouvelle

avec les interventions de Bernard Miège, professeur émérite en sciences de l’information et de la communication à l’université Grenoble Alpes et François Rouet, ancien statisticien-économiste au sein du Département des études, de la prospective et des statistiques au ministère de la Culture et de la Communication

16 mars 2017

16 h 00 - 19 h 00 (université de Paris III centre Censier, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris, salle 410)

La radio, du monopole d’État à la libéralisation des ondes

Hélène Eck , maîtresse de conférences honoraire, université Panthéon-Assas

, maîtresse de conférences honoraire, université Panthéon-Assas Denis Maréchal, historien des médias, ancien chargé de mission à l’Ina

Avec l’intervention de Michel Berthod, ancien membre du cabinet du ministre de la Communication Georges Fillioud et ancien directeur général de l’Ina

6 avril 2017

16 h 00 - 19 h 00 (salle Bourjac, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris)

Culture et Communication : mariage de coeur ou de raison ? L’histoire institutionnelle du milieu des années 1970 aux années 1990

Évelyne Cohen , professeure des universités, Enssib/LARHRA (UMR CNRS)

, professeure des universités, Enssib/LARHRA (UMR CNRS) Christian Delporte, professeur des universités, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

avec les interventions de Bertrand Eveno, ancien directeur du cabinet du ministre de la Culture et de la Communication Jean-Philippe Lecat et Bernard Miyet, ancien directeur du cabinet du ministre de la Communication Georges Fillioud

11 mai 2017

16 h 00 - 19 h 00 (université de Paris III centre Censier, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris, salle 410)

Le paysage audiovisuel français dans les années 1980-1990 : lois, instances de régulation et cahiers des charges

Agnès Chauveau, directrice déléguée aux contenus à l’Ina

directrice déléguée aux contenus à l’Ina Guillaume Soulez, professeur, université de Paris III Sorbonne-Nouvelle

avec les interventions de Christian Phéline, ancien directeur de la Direction du développement des médiaset Jean-Ludovic Silicani, ancien directeur de l’administration générale du ministère de la Culture et de la Communication, ancien président de l’Arcep

8 juin 2017

16 h 00 - 19 h 00 (université de Paris III centre Censier, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris, salle 123)

D’autres modèles nationaux. Une perspective comparatiste des rapports entre Culture et Communication

Jérôme Bourdon , responsable du département de communication, université de Tel-Aviv

, responsable du département de communication, université de Tel-Aviv Simon Dawes, université Paul-Valéry, Montpellier

avec les interventions de Emmanuel Hoog, président-directeur général de l’Afp et Laurence Franceschini, ancienne directrice générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture et de la Communication

