Annonce

Organisation

Séminaire organisé par Étienne Anheim (EHESS) et Charlotte Guichard (CNRS-IHMC)

Argumentaire

L’atelier est le lieu par excellence du travail artistique entre le XIIIe et le XIXe siècle. Il est à la fois un espace matériel, une unité de vie et un creuset des formes. Pourtant, il reste souvent un monde en soi aux yeux de la tradition historiographique, c’est-à-dire une unité close sur elle-même, qui recèle le secret du travail artistique en même temps qu’il le dissimule. Ce séminaire propose d’ouvrir l’atelier, pour en décrire le fonctionnement et les transformations dans la longue durée. Comment comprendre l’omniprésence des pratiques collectives dans l’atelier au moment même où se singularisent la figure de l’artiste et la valeur de l’art ? Comment articuler savoirs des formes, expérimentations techniques et artistiques dans l’atelier ?

En confrontant l’histoire de l’art aux autres sciences sociales et à l’expertise des sciences de la conservation et de la restauration, on interrogera les formes du travail collectif, la construction de la valeur, l’élaboration et la transmission de savoirs et de savoir-faire dans les pratiques artistiques. L’atelier sera ainsi le terrain d’expérimentation pour une archéologie matérielle, visuelle et intellectuelle de l’art. Le séminaire proposera des études de cas, menées à partir de travaux en cours, qui seront mises en perspective tout au long d’une enquête historiographique sur la notion d’atelier et les conditions de l’innovation, entre arts et savoirs.

Programme

Le mardi de 10h à 12h, dans la salle de l’IHMC à l’École normale supérieure, 45, rue d’Ulm, 75005 Paris (escalier D, 3e étage).

Mardi 8 novembre 2016, 10h00

Introduction au séminaire.

L’atelier, entre histoire de l’art et sciences sociales

Mardi 22 novembre 2016, 10h00

Étienne Anheim, La peinture en chantier. L’atelier de Matteo Giovannetti et le palais des papes d’Avignon au milieu du XIVe siècle

Mardi 6 décembre 2016, 10h00

Bénédicte Gady, Dessin et cartons : le fonds d’atelier miraculé de Charles Le Brun

Mardi 3 janvier 2017, 10h00

Charlotte Guichard, Qu’est-ce que le travail artistique ? Définitions et controverses dans le Paris du XVIIIe siècle.

Mardi 10 janvier 2017, 10h00

Matthias Grünewald. Historiographie, pratiques d’atelier et matérialité.

François-René Martin

Michel Menu

Romain Thomas

Sylvie Lecoq-Ramond (sous réserve)

Mardi 31 janvier 2017, 10h00

Anne Rochebouet, L’atelier, lieu de (re)production et/ou de création pour la littérature médiévale ?

Mardi 21 février 2017, 10h00

Nathalie Ferrand, De l’archive à l’atelier : Rousseau au travail dans ses manuscrits

Mardi 7 mars 2017, 10h00

Étienne Anheim, Le métier de peintre au XIVe siècle. Les statuts du métier des peintres à Sienne en 1355.

Mardi 21 mars 2017, 10h00

Charlotte Guichard, L’atelier du nom. Signature, autographie et auctorialité dans la peinture des Lumières.

Mardi 28 mars 2017, 10h00

Ségolène Le Men, L’atelier de Courbet : quel manifeste ?

Mardi 18 avril 2017, 10h00

Dominique de Font-Réaulx, De l’atelier romantique au musée-atelier, formes fétichistes de l’utopie muséale

Mardi 2 mai 2017, 10h00