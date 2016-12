Annonce

Argumentaire

Les rencontres de l’Afrase 2016 sont dédiées aux corpus en langues d’Asie du Sud-Est. La conservation et l’exploitation des corpus oraux et textuels sont aujourd’hui grandement facilitées par l’utilisation des outils numériques. Numérisés et exploités dans des interfaces « intelligentes », les corpus peuvent être ensuite documentés, utilisés, travaillés par ceux et celles qui les ont collectés mais aussi par tous les chercheurs intéressés, selon le degré d’accès. Ces rencontres sont l’occasion de présenter les corpus de Michel Ferlus et Denise Bernot, tous deux linguistes renommés sur l’aire asiatique, ainsi que des ensembles de manuscrits anciens. La séance se conclura par la projection du film « Denise Bernot : langues, savoirs et savoir-faire de Birmanie » de Alice Vittrant et Alexandra de Mersan, réalisé par Céline Ferlita et Maryline Leducq. Ce film a reçu le Grand prix du festival du film de chercheur à Nancy en juin 2016.

Programme

Accueil à partir de 13h30

14h00 Louise Pichard-Bertaux et Alice Vittrant : Introduction et présentation de la thématique

14h15-15h00 Les données sonores de Michel Ferlus (ASE continentale)

Alexis Michaud : Le projet de numérisation DO-RE-MI-FA : Données des Recherches de Michel Ferlus en Asie du Sud-Est (projet financé par la Bibliothèque Scientifique Numérique)

Michel Ferlus : Des enregistrements sans expérience à la numérisation : les insouciances du terrain.

15h00-15h45 Les données sonores et textuelles de Denise Bernot (Birmanie)

Alice Vittrant : Documenter les données sonores de Denise Bernot dans Pangloss/Cocoon : travail sur les métadonnées

Louise Pichard-Bertaux : Les carnets de terrain de Denise Bernot dans Odsas : description et annotation

15h45-16h00 Pause-café

16h00-16h30 François Lagirarde : Manuscrits du LanNa : numérisation, diffusion et exploitation (EFEO)

16h30-17h00 Made Windu Antara Kesiman : Analyse de manuscrits sur feuilles de palmier numérisés de l'Asie du Sud-Est (Projet Amadi, Université de La Rochelle)

17h00 Projection : Denise Bernot : langues, savoirs et savoir-faire de Birmanie, film de Alice Vittrant et Alexandra de Mersan, réalisé par Céline Ferlita et Maryline Leducq qui a reçu le Grand prix du festival du film de chercheur à Nancy en juin 2016.

17h30-18h00 Discussion finale

18h15 : Assemblée générale de l’Afrase suivie d’un apéritif

Les rencontres sont ouvertes à tous. Accès libre et gratuit mais l’inscription est recommandée : afrasebureau@gmail.com